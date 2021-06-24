В НСО пьяный инспектор Минприроды попытался скрыться от ГИБДД и протаранил забор и баню

Пьяный сотрудник Минприроды на машине снес забор и въехал в баню в НСО
В Новосибирской области инспектор Минприроды устроил пьяное ДТП в Здвинске — он едва не сбил сотрудника ГИБДД, а когда пытался скрыться от полиции, снес забор и сломал баню на участке местного жителя. После инцидента мужчина дважды не явился в суд.
Как рассказали очевидцы, в ночь на 29 мая пьяный Сергей Сметанин катался по Здвинску на личном автомобиле Toyota Corona. Патрулирующий автомобиль ГИБДД попытался остановить лихача, но водитель игнорировал требования полицейских, а лишь прибавил скорости, едва не сбив одного из полицейских. Погоня длилась недолго — Сметанин не справился с управлением, на полном ходу снес забор, въехал на участок дома жителя Здвинска и врезался в баню, частично ее разрушив.
Подъехавший к месту происшествия наряд ДПС составил протокол в отношении Сметанина.
— В отношении 39-летнего нарушителя составлен административный протокол по
В ведомстве сказали, что сотрудник ГИБДД, которого Сергей Сметанин чуть не сбил на своей машине, не стал писать заявление на него. Хозяин сломанной бани не имеет претензий по данному вопросу — утром сотрудник Минприроды приехал на своем рабочем автомобиле и поставил новый забор, а также починил баню.
Жители Здвинска отметили, что Сметанин является сотрудником Управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии НСО.
— Сергей Сметанин является старшим государственным инспектором в министерстве. Имея определенные полномочия, он выписывает максимальные штрафы за всё подряд. При этом всегда приговаривает: «Закон для всех один». А ведь сам хочет избежать ответственности за пьяное вождение, нанимает адвокатов, — рассказал на условиях анонимности один из жителей.
Сергей Сметанин подтвердил факт ДТП 29 мая и пояснил корреспонденту НГС, что не пытается уйти от ответственности.
— Да, не справился с управлением. Я не явился 2 июня в суд потому, что не знал о назначенном слушании и повестку не получал. Теперь мое дело рассмотрят 28 июля, повестку я уже получил, — рассказал мужчина.
В Минприроды пояснили, что деятельность их сотрудника в связи с данным происшествием приостановлена.
— Когда мы получим постановление суда, тогда и будет решаться вопрос о дальнейшей деятельности этого сотрудника в министерстве. Если суд решит лишить его водительских прав, он будет уволен со службы в Минприроды, — сообщили в пресс-службе ведомства.
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