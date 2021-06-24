В НСО пьяный инспектор Минприроды попытался скрыться от ГИБДД и протаранил забор и баню

В Новосибирской области инспектор Минприроды устроил пьяное ДТП в Здвинске — он едва не сбил сотрудника ГИБДД, а когда пытался скрыться от полиции, снес забор и сломал баню на участке местного жителя. После инцидента мужчина дважды не явился в суд.

Как рассказали очевидцы, в ночь на 29 мая пьяный Сергей Сметанин катался по Здвинску на личном автомобиле Toyota Corona. Патрулирующий автомобиль ГИБДД попытался остановить лихача, но водитель игнорировал требования полицейских, а лишь прибавил скорости, едва не сбив одного из полицейских. Погоня длилась недолго — Сметанин не справился с управлением, на полном ходу снес забор, въехал на участок дома жителя Здвинска и врезался в баню, частично ее разрушив.