Пьяный водитель на «Ладе» насмерть сбил 10-летнюю девочку под Новосибирском

Пьяный водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку под Новосибирском
Вчера вечером, 24 апреля, 19-летний парень на «Ладе-Ларгус» сбил 10-летнюю девочку. Школьница скончалась в машине скорой помощи.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла где-то в 18:40. 19-летний водитель двигался со стороны села Новый Тартас в сторону Венгерово и около дома на Ленина, 23 сбил девочку. Школьница ехала на велосипеде во встречном направлении.
— В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Водитель автомобиля дал признательные показания. По результатам освидетельствования у него выявлено алкогольное опьянение — показатель
Полицейские составили на водителя протокол по ч. 1 ст. 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения), подозреваемого поместили в спецприемник.
Парень ранее не был судим, нигде не учится и не работает. По факту аварии возбудили и уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
В октябре в Ленинском районе автомобиль сбил 14-летнюю девочку и скрылся — школьница переходила дорогу по пешеходному переходу.
А в январе на пересечении Красного проспекта и улицы Орджоникидзе водитель Range Rover насмерть сбил женщину и так же скрылся с места аварии, оставив машину. Внутри полицейские нашли наркотики и документы на автомобиль. Через несколько часов водителя задержали в одном из номеров гостиницы в Октябрьском районе Новосибирска. Им оказался 30-летний житель Бурятии.