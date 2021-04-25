Пьяный водитель на «Ладе» насмерть сбил 10-летнюю девочку под Новосибирском

Вчера вечером, 24 апреля, 19-летний парень на «Ладе-Ларгус» сбил 10-летнюю девочку. Школьница скончалась в машине скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла где-то в 18:40. 19-летний водитель двигался со стороны села Новый Тартас в сторону Венгерово и около дома на Ленина, 23 сбил девочку. Школьница ехала на велосипеде во встречном направлении.