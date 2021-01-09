Установлена личность виновника смертельного ДТП в центре Новосибирска. Заведено уголовное дело

Сотрудники ГИБДД установили личность мужчины за рулем автомобиля Range Rover, который утром 9 января насмерть сбил женщину. Несколько часов назад водителя задержали в одном из номеров гостиницы в Октябрьском районе Новосибирска.

Предполагаемый виновник аварии — 30-летний житель Бурятии — в момент задержания находился в алкогольном опьянении. Анализ показал 0,950 мг/л алкоголя в его крови.

После ДТП водитель вместе с пассажиром бросили автомобиль на пересечении улиц Советской и Свердлова, пересели в такси и разъехались по двум адресам. В ходе обыска следователи нашли в салоне автомобиля Range Rover пакет с веществом растительного происхождения, который направили на экспертизу.