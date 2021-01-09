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Установлена личность виновника смертельного ДТП в центре Новосибирска. Заведено уголовное дело

Им оказался 30-летний уроженец Бурятии

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В момент ДТП водитель находился в машине вместе с пассажиром

В момент ДТП водитель находился в машине вместе с пассажиром

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На виновника смертельного ДТП в центре Новосибирска завели уголовное дело

Сотрудники ГИБДД установили личность мужчины за рулем автомобиля Range Rover, который утром 9 января насмерть сбил женщину. Несколько часов назад водителя задержали в одном из номеров гостиницы в Октябрьском районе Новосибирска.

Предполагаемый виновник аварии — 30-летний житель Бурятии — в момент задержания находился в алкогольном опьянении. Анализ показал 0,950 мг/л алкоголя в его крови.

После ДТП водитель вместе с пассажиром бросили автомобиль на пересечении улиц Советской и Свердлова, пересели в такси и разъехались по двум адресам. В ходе обыска следователи нашли в салоне автомобиля Range Rover пакет с веществом растительного происхождения, который направили на экспертизу.

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— По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Фигуранту грозит лишение свободы от 5 до 12 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование продолжается, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирску.

Резонансное ДТП случилось утром 9 января на пересечении Красного проспекта и улицы Орджоникидзе. Черный Range Rove сбил женщину 1964 года рождения. Она шла по пешеходному переходу на красный свет. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

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ДТПсмерть
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