Установлена личность виновника смертельного ДТП в центре Новосибирска. Заведено уголовное дело

На виновника смертельного ДТП в центре Новосибирска завели уголовное дело
Сотрудники ГИБДД установили личность мужчины за рулем автомобиля Range Rover, который утром 9 января насмерть сбил женщину. Несколько часов назад водителя задержали в одном из номеров гостиницы в Октябрьском районе Новосибирска.
Предполагаемый виновник аварии — 30-летний житель Бурятии — в момент задержания находился в алкогольном опьянении. Анализ показал 0,950 мг/л алкоголя в его крови.
После ДТП водитель вместе с пассажиром бросили автомобиль на пересечении улиц Советской и Свердлова, пересели в такси и разъехались по двум адресам. В ходе обыска следователи нашли в салоне автомобиля Range Rover пакет с веществом растительного происхождения, который направили на экспертизу.
— По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Фигуранту грозит лишение свободы от 5 до 12 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование продолжается, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирску.
Резонансное ДТП случилось утром 9 января на пересечении Красного проспекта и улицы Орджоникидзе. Черный Range Rove сбил женщину 1964 года рождения. Она шла по пешеходному переходу на красный свет. Женщина от полученных травм скончалась на месте.