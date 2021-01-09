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Полиция ищет водителя, сбившего насмерть женщину на площади Ленина

Личность погибшей пока не установлена

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Авария произошла на пересечении улицы Орджоникидзе и Красного проспекта&nbsp;

Авария произошла на пересечении улицы Орджоникидзе и Красного проспекта 

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Водитель насмерть сбил женщину в Новосибирске

Сегодня 9 января в 8:40 на пересечении Красного проспекта и улицы Орджоникидзе водитель Range Rover совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.

— Автомобиль был найден сотрудниками полиции на пересечении улицы Советской и Свердлова. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску водителя, скрывшегося с места происшествия, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Пострадавшая женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Её личность пока устанавливается. По предварительной информации, погибшая переходила дорогу в зоне пешеходного перехода.

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В октябре в Ленинском районе автомобиль сбил 14-летнюю девочку и скрылся. В ноябре жертвой «Фольксвагена» на пешеходном переходе стала пенсионерка.

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ДТПавария
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