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Появились кадры смертельного ДТП с Range Rover в центре Новосибирска

Водитель сбил женщину и сбежал с места аварии

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Водитель бросил свой Range Rover посреди улицы

Водитель бросил свой Range Rover посреди улицы

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Новосибирские полицейские продолжают искать водителя Range Rover, который утром 9 января сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП. Авария произошла в Центральном районе.

На кадрах с места происшествия видно, как внедорожник сбивает переходящую дорогу женщину и, не сбавляя скорости, уезжает с места аварии. От удара пострадавшую выбросило на проезжую часть.

Некоторое время спустя автомобиль был обнаружен на пересечении улиц Советской и Свердлова. Личность погибшей уже установлена — ею оказалась женщина 1964 года рождения.

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Автомобиль был найден на пересечении улиц Советской и Свердлова

Автомобиль был найден на пересечении улиц Советской и Свердлова

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— В настоящее время проводятся мероприятия по розыску водителя, скрывшегося с места происшествия, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Заметим, что на кадрах с места ДТП почему-то не видно госномера автомобиля - возможно, он был скручен.

В октябре в Ленинском районе автомобиль сбил 14-летнюю девочку и скрылся. В ноябре жертвой «Фольксвагена» на пешеходном переходе стала пенсионерка.

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