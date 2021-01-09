Появились кадры смертельного ДТП с Range Rover в центре Новосибирска

Новосибирские полицейские продолжают искать водителя Range Rover, который утром 9 января сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП. Авария произошла в Центральном районе.
На кадрах с места происшествия видно, как внедорожник сбивает переходящую дорогу женщину и, не сбавляя скорости, уезжает с места аварии. От удара пострадавшую выбросило на проезжую часть.
Некоторое время спустя автомобиль был обнаружен на пересечении улиц Советской и Свердлова. Личность погибшей уже установлена — ею оказалась женщина 1964 года рождения.
— В настоящее время проводятся мероприятия по розыску водителя, скрывшегося с места происшествия, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Заметим, что на кадрах с места ДТП почему-то не видно госномера автомобиля - возможно, он был скручен.
В октябре в Ленинском районе автомобиль сбил 14-летнюю девочку и скрылся. В ноябре жертвой «Фольксвагена» на пешеходном переходе стала пенсионерка.