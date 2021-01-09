Появились кадры смертельного ДТП с Range Rover в центре Новосибирска

Новосибирские полицейские продолжают искать водителя Range Rover, который утром 9 января сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП. Авария произошла в Центральном районе.

На кадрах с места происшествия видно, как внедорожник сбивает переходящую дорогу женщину и, не сбавляя скорости, уезжает с места аварии. От удара пострадавшую выбросило на проезжую часть.