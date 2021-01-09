Полиция поймала водителя, сбежавшего после смертельного ДТП на Range Rover в центре Новосибирска

Полиции удалось задержать водителя Range Rover, который утром 9 января сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП. Авария произошла в Центральном районе.

— Он задержан, сейчас сотрудники с ним работают, — рассказал корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

Некоторое время спустя автомобиль был обнаружен на пересечении улиц Советской и Свердлова. Личность погибшей уже установлена — ею оказалась женщина 1964 года рождения.



— По словам инспектора, в автомобиле были найдены наркотики и документы на автомобиль, — рассказал корреспонденту НГС читатель, живущий недалеко от места, где был обнаружен автомобиль.