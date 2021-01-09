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Полиция поймала водителя, сбежавшего после смертельного ДТП на Range Rover в центре Новосибирска

После аварии водитель бросил свой автомобиль посреди улицы

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После ДТП&nbsp;автомобиль был обнаружен на пересечении улиц Советской и Свердлова

После ДТП автомобиль был обнаружен на пересечении улиц Советской и Свердлова

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Задержан водитель Range Rover, который насмерть сбил женщину

Полиции удалось задержать водителя Range Rover, который утром 9 января сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП. Авария произошла в Центральном районе.

— Он задержан, сейчас сотрудники с ним работают, — рассказал корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

Некоторое время спустя автомобиль был обнаружен на пересечении улиц Советской и Свердлова. Личность погибшей уже установлена — ею оказалась женщина 1964 года рождения.

— По словам инспектора, в автомобиле были найдены наркотики и документы на автомобиль, — рассказал корреспонденту НГС читатель, живущий недалеко от места, где был обнаружен автомобиль.

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Журналист НГС поговорила с очевидцами, которые видели в центре Новосибирска Range Rover незадолго до аварии.

— Эта машина чуть не зацепила, летел по встречке на Военной, на все красные светофоры. Машину кидало из стороны в сторону, ехал на большой скорости, тормозил со свистом, — рассказала корреспонденту НГС читательница.

В октябре в Ленинском районе автомобиль сбил 14-летнюю девочку и скрылся. В ноябре жертвой «Фольксвагена» на пешеходном переходе стала пенсионерка.

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ДТПавария
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