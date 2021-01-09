Полиция поймала водителя, сбежавшего после смертельного ДТП на Range Rover в центре Новосибирска

Задержан водитель Range Rover, который насмерть сбил женщину
Полиции удалось задержать водителя Range Rover, который утром 9 января сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП. Авария произошла в Центральном районе.
— Он задержан, сейчас сотрудники с ним работают, — рассказал корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
Некоторое время спустя автомобиль был обнаружен на пересечении улиц Советской и Свердлова. Личность погибшей уже установлена — ею оказалась женщина 1964 года рождения.
— По словам инспектора, в автомобиле были найдены наркотики и документы на автомобиль, — рассказал корреспонденту НГС читатель, живущий недалеко от места, где был обнаружен автомобиль.
Журналист НГС поговорила с очевидцами, которые видели в центре Новосибирска Range Rover незадолго до аварии.
— Эта машина чуть не зацепила, летел по встречке на Военной, на все красные светофоры. Машину кидало из стороны в сторону, ехал на большой скорости, тормозил со свистом, — рассказала корреспонденту НГС читательница.
В октябре в Ленинском районе автомобиль сбил 14-летнюю девочку и скрылся. В ноябре жертвой «Фольксвагена» на пешеходном переходе стала пенсионерка.