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Ночное ДТП под Новосибирском унесло жизни четверых сотрудников аэропорта Толмачево

Погибшие в аварии мужчины возвращались домой с юбилея коллеги

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За рулем легковушки находился 26-летний Андрей Кондратов. Он, как и его коллеги, погиб от полученных травм

За рулем легковушки находился 26-летний Андрей Кондратов. Он, как и его коллеги, погиб от полученных травм

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Стали известны подробности смертельного ДТП на 1433-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. В ночь на 19 августа здесь погибли четыре человека — все они оказались сотрудниками аэропорта Толмачево.

Авария произошла по вине водителя грузового автомобиля Scania с полуприцепом Krone. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Toyota Camry, которая в этот момент ожидала в попутном направлении разрешающего сигнала светофора. От мощного удара Toyota отбросило в грузовой автомобиль Mercedes с полуприцепом Kögel, который также остановился перед светофором в месте, где из-за дорожных работ было организовано реверсивное движение.

Водитель Toyota Camry и трое его пассажиров погибли на месте.

За рулем Scania находился 58-летний житель Омска Юрий Худяков, который имеет водительский стаж более 30 лет, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

— В отношении водителя Scania возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Личности погибших в Toyota Camry мужчин установлены. Ими оказались сотрудники аэропорта Толмачево, все они жили в городе Обь и в тот трагический вечер возвращались с юбилея коллеги.

За рулем легковушки находился 26-летний Андрей Кондратов, пассажиры — его коллеги: 42-летний Владимир Рыкалов, 43-летний Александр Кузнецов и 30-летний Иван Кунов.

Жена Андрея Кондратова рассказала НГС, что ее муж работал в Толмачево водителем сопровождения воздушных судов.

— Мы поженились в феврале 2020 года и еще не успели обзавестись детьми. Сегодня у Андрея день рождения, — поделилась Анна Кондратова.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибших.

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ГИБДДОбьпогибшиесмертельное ДТП
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