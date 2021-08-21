Ночное ДТП под Новосибирском унесло жизни четверых сотрудников аэропорта Толмачево

Стали известны подробности смертельного ДТП на 1433-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. В ночь на 19 августа здесь погибли четыре человека — все они оказались сотрудниками аэропорта Толмачево.

Авария произошла по вине водителя грузового автомобиля Scania с полуприцепом Krone. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Toyota Camry, которая в этот момент ожидала в попутном направлении разрешающего сигнала светофора. От мощного удара Toyota отбросило в грузовой автомобиль Mercedes с полуприцепом Kögel, который также остановился перед светофором в месте, где из-за дорожных работ было организовано реверсивное движение.