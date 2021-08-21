Ночное ДТП под Новосибирском унесло жизни четверых сотрудников аэропорта Толмачево

Стали известны подробности смертельного ДТП на
Авария произошла по вине водителя грузового автомобиля Scania с полуприцепом Krone. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Toyota Camry, которая в этот момент ожидала в попутном направлении разрешающего сигнала светофора. От мощного удара Toyota отбросило в грузовой автомобиль Mercedes с полуприцепом Kögel, который также остановился перед светофором в месте, где из-за дорожных работ было организовано реверсивное движение.
Водитель Toyota Camry и трое его пассажиров погибли на месте.
За рулем Scania находился 58-летний житель Омска Юрий Худяков, который имеет водительский стаж более 30 лет, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
— В отношении водителя Scania возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Личности погибших в Toyota Camry мужчин установлены. Ими оказались сотрудники аэропорта Толмачево, все они жили в городе Обь и в тот трагический вечер возвращались с юбилея коллеги.
За рулем легковушки находился 26-летний Андрей Кондратов, пассажиры — его коллеги: 42-летний Владимир Рыкалов, 43-летний Александр Кузнецов и 30-летний Иван Кунов.
Жена Андрея Кондратова рассказала НГС, что ее муж работал в Толмачево водителем сопровождения воздушных судов.
— Мы поженились в феврале 2020 года и еще не успели обзавестись детьми. Сегодня у Андрея день рождения, — поделилась Анна Кондратова.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибших.