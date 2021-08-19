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В аварии с грузовиком и легковушкой под Новосибирском погибли четыре мужчины

Трагедия произошла поздно ночью

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Личность погибших устанавливается

Личность погибших устанавливается

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Четыре человека погибли в аварии в Новосибирской области

Сегодня ночью, 19 августа, в Новосибирском районе произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии погибли четыре мужчины.


— Около 01:50 грузовой автомобиль Scania, двигавшийся со стороны города Омска, на 1433 км автодороги Р-254 «Иртыш», не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с попутным легковым автомобилем Toyota Camry Gracia. Далее от удара автомобиль Toyota отбросило в грузовой автомобиль Mersedes, которые стояли в месте производства дорожных работ, где организовано реверсивное движение, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

На месте погиб водитель легковушки и еще трое мужчин. Личности погибших устанавливаются. На месте работает полиция и спасатели.

В начале августа в аварии с грузовиком в Новосибирске погиб водитель. Ему было 34 года.

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ГИБДДаварияпогибшие
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