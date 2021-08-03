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Тема дняВ ночном ДТП погиб 34-летний новосибирец

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В ночной аварии в Новосибирске погиб 34-летний водитель

Его автомобиль врезался в стоящий на обочине Volvo

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Легковушка получила серьезные повреждения

Легковушка получила серьезные повреждения

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В Новосибирске водитель погиб в аварии на Станционной

Сегодня ночью, 3 августа, в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Toyota Corona Premio столкнулся с Volvo и МАЗ. В результате погиб мужчина.

— В 01:45 водитель 1987 рождения на автомобиле Toyota Corona Premio двигался по улице Станционной со стороны улицы 2-й Станционной в сторону площади Энергетиков. В пути следования у дома на улице Станционной, 38 совершил столкновение со стоящим у обочины Volvo, после чего врезался в автомобиль МАЗ под управлением водителя 1978 года рождения, который следовал в попутном направлении, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

МАЗ ехал в попутном направлении

МАЗ ехал в попутном направлении

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34-летний водитель Toyota Corona Premio получил травмы, несовместимые с жизнью. На место выезжала следственно-оперативная группа, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.

Также этой ночью произошла авария на улице Немировича-Данченко. В ней столкнулись «Газель» и «Тойота». Сообщалось, что пострадали три человека.

На прошлой неделе автомобиль «Тойота-Карина» сбил ночью мужчину, который переходил дорогу. Он скончался в машине скорой.

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ГИБДДДТПЛенинский районаварияпогибший
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