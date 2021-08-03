В ночной аварии в Новосибирске погиб 34-летний водитель

В Новосибирске водитель погиб в аварии на Станционной
Сегодня ночью, 3 августа, в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Toyota Corona Premio столкнулся с Volvo и МАЗ. В результате погиб мужчина.
— В 01:45 водитель 1987 рождения на автомобиле Toyota Corona Premio двигался по улице Станционной со стороны улицы 2-й Станционной в сторону площади Энергетиков. В пути следования у дома на улице Станционной, 38 совершил столкновение со стоящим у обочины Volvo, после чего врезался в автомобиль МАЗ под управлением водителя 1978 года рождения, который следовал в попутном направлении, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
34-летний водитель Toyota Corona Premio получил травмы, несовместимые с жизнью. На место выезжала следственно-оперативная группа, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.
Также этой ночью произошла авария на улице Немировича-Данченко. В ней столкнулись «Газель» и «Тойота». Сообщалось, что пострадали три человека.
На прошлой неделе автомобиль «Тойота-Карина» сбил ночью мужчину, который переходил дорогу. Он скончался в машине скорой.