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«Тойота-Карина» сбила мужчину в Новосибирске — он скончался от полученных травм

За рулем был 37-летний водитель

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Обстоятельства происшествия сейчас выясняют

Обстоятельства происшествия сейчас выясняют

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В Новосибирске автомобиль насмерть сбил мужчину на улице Есенина

Вчера ночью, 28 июля, в Новосибирске водитель автомобиля «Тойота-Карина» сбил пешехода в Дзержинском районе. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

— В 23:50 водитель 1984 года рождения на автомобиле «Тойота-Карина» двигался со стороны улицы Бориса Богаткова с правым поворотом на улицу Есенина. В пути следования напротив дома на улице Есенина, 47 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Личность погибшего устанавливают. Обстоятельства происшествия выясняются.

В начале июля в Железнодорожном районе ночью сбили парня, который переезжал дорогу на самокате. Очевидица ДТП рассказала НГС подробности аварии. Пострадавшим оказался 21-летний Кирилл Калинин, сын оператора поискового отряда «ЛизаАлерт». Его мать Юлия рассказала, что парня увезли в больницу как неизвестного. 17 июля он скончался в реанимации.

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