«Тойота-Карина» сбила мужчину в Новосибирске — он скончался от полученных травм

В Новосибирске автомобиль насмерть сбил мужчину на улице Есенина
Вчера ночью, 28 июля, в Новосибирске водитель автомобиля «Тойота-Карина» сбил пешехода в Дзержинском районе. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.
— В 23:50 водитель 1984 года рождения на автомобиле «Тойота-Карина» двигался со стороны улицы Бориса Богаткова с правым поворотом на улицу Есенина. В пути следования напротив дома на улице Есенина, 47 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Личность погибшего устанавливают. Обстоятельства происшествия выясняются.
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