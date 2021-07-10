«Увезли в больницу как неизвестного»: в Новосибирске мать сбитого на самокате парня ищет очевидцев ДТП

Оператор «Лиза Алерт» ищет очевидцев ДТП, где сбили ее сына на самокате
В Новосибирске волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поиске очевидцев ДТП, которое произошло ночью 9 июля: автомобиль Land Rover сбил мужчину на самокате. Пострадавший оказался сыном оператора отряда, сейчас он находится в реанимации.
— Я жила на даче. Сын был дома и не вышел на связь в течение суток. У нас такого никогда не было. Я сегодня приехала домой, пошла писать заявление в полицию. В полиции мне сообщили, что такая произошла авария почти прямо напротив дома. Находится в тяжелом состоянии в реанимации, кома. Врачи пока не дают никаких прогнозов, — рассказала мать потерпевшего Юлия Калинина.
Как пояснила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, женщина обратилась за помощью к коллегам.
— Парня увезли в больницу как неизвестного. Сегодня днем Юля мне написала, что у нее проблема, пропал сын, не выходит на связь и нужна будет помощь отряда. Я сказала: «Мы обязательно поможем, но даже с учетом того, что ты оператор горячей линии нашего отряда, мы не сделаем исключение, надо идти в полицию». Она пришла в полицию писать заявление, обрисовала ситуацию, время, место и где он мог находиться. Ей сразу дали информацию, что был неизвестный парень подходящего возраста в подходящем квартале, который попал в ДТП и находится сейчас в больнице. Девчонки из ГКП (группа коротких прозвонов. — Прим. ред.) сделали прозвон больниц, убедились, что в реанимации находится неопознанный парень по возрасту около 20 лет. Она опознала его, пообщалась с врачами, выяснила, что это действительно ее сын, — пояснила Алеся Яблонских.
Сейчас мать пострадавшего Кирилла Калинина ищет очевидцев ДТП, а также записи с видеорегистраторов. Если у вас есть информация об аварии, сообщать можно в дежурную часть Центрального района по телефону
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