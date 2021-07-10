«Увезли в больницу как неизвестного»: в Новосибирске мать сбитого на самокате парня ищет очевидцев ДТП

В Новосибирске волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поиске очевидцев ДТП, которое произошло ночью 9 июля: автомобиль Land Rover сбил мужчину на самокате. Пострадавший оказался сыном оператора отряда, сейчас он находится в реанимации.

— Я жила на даче. Сын был дома и не вышел на связь в течение суток. У нас такого никогда не было. Я сегодня приехала домой, пошла писать заявление в полицию. В полиции мне сообщили, что такая произошла авария почти прямо напротив дома. Находится в тяжелом состоянии в реанимации, кома. Врачи пока не дают никаких прогнозов, — рассказала мать потерпевшего Юлия Калинина.