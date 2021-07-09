Смертельное ДТП с 5-летним мальчиком в Академгородке: водитель оказался замдиректора физматшколы при НГУ

Вчера, 8 июля, в Советском районе Новосибирска на улице Терешковой автомобиль Audi Q7 на светофоре насмерть сбил 5-летнего мальчика на самокате. За рулем Audi Q7 оказался 56-летний заместитель директора по развитию физматшколы (ФМШ) при НГУ Дмитрий Кожемякин — эту информацию подтвердили на его месте работы.



— Знаем, что это несчастный случай, это несчастье для всех. Но официальных комментариев не даем, это не та тема, — отметили в школе.



На сайте СУНЦ НГУ говорится, что Кожемякин Дмитрий Павлович является кандидатом экономических наук, заместителем директора СУНЦ НГУ по развитию, помощником ректора НГУ по организации и проведению внутреннего контроля, секретарем НКС.