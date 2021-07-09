Смертельное ДТП с 5-летним мальчиком в Академгородке: водитель оказался замдиректора физматшколы при НГУ

Водитель, сбивший насмерть ребенка на самокате, оказался сотрудником ФМШ при НГУ
Вчера, 8 июля, в Советском районе Новосибирска на улице Терешковой автомобиль
— Знаем, что это несчастный случай, это несчастье для всех. Но официальных комментариев не даем, это не та тема, — отметили в школе.
На сайте СУНЦ НГУ говорится, что Кожемякин Дмитрий Павлович является кандидатом экономических наук, заместителем директора СУНЦ НГУ по развитию, помощником ректора НГУ по организации и проведению внутреннего контроля, секретарем НКС.
Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, по результатам освидетельствования алкогольного опьянения у водителя не обнаружено. В связи с общественным резонансом дела материалы проверки по факту ДТП из ГУ МВД будут переданы в СК по Новосибирской области.
Сейчас Дмитрий Кожемякин находится в статусе задержанного. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения, добавили в МВД.
— Женщина с грудным ребенком в коляске и двумя детьми (мальчик и девочка) переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Первой дорогу перешла девочка, за ней на самокате следовал
В июне в Новосибирске водитель BMW X6 на пересечении улиц Никитина и Короленко насмерть сбил