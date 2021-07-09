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Смертельное ДТП с 5-летним мальчиком в Академгородке: водитель оказался замдиректора физматшколы при НГУ

Сейчас заместитель директора по развитию физматшколы в статусе задержанного

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В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения

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Водитель, сбивший насмерть ребенка на самокате, оказался сотрудником ФМШ при НГУ

Вчера, 8 июля, в Советском районе Новосибирска на улице Терешковой автомобиль Audi Q7 на светофоре насмерть сбил 5-летнего мальчика на самокате. За рулем Audi Q7 оказался 56-летний заместитель директора по развитию физматшколы (ФМШ) при НГУ Дмитрий Кожемякин — эту информацию подтвердили на его месте работы.

— Знаем, что это несчастный случай, это несчастье для всех. Но официальных комментариев не даем, это не та тема, — отметили в школе.

На сайте СУНЦ НГУ говорится, что Кожемякин Дмитрий Павлович является кандидатом экономических наук, заместителем директора СУНЦ НГУ по развитию, помощником ректора НГУ по организации и проведению внутреннего контроля, секретарем НКС.

Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, по результатам освидетельствования алкогольного опьянения у водителя не обнаружено. В связи с общественным резонансом дела материалы проверки по факту ДТП из ГУ МВД будут переданы в СК по Новосибирской области.

Сейчас Дмитрий Кожемякин находится в статусе задержанного. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения, добавили в МВД.

— Женщина с грудным ребенком в коляске и двумя детьми (мальчик и девочка) переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Первой дорогу перешла девочка, за ней на самокате следовал 5-летний мальчик, за ним шла мать с грудным ребенком. В это время 56-летний водитель двигался на автомашине и совершал поворот направо на улицу Терешковой, остановился перед пешеходным переходом, пропустил девочку, а на 5-летнего мальчика совершил наезд. В результате происшествия малолетний погиб на месте от полученных травм, — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

В июне в Новосибирске водитель BMW X6 на пересечении улиц Никитина и Короленко насмерть сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.

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