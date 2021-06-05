В Новосибирске BMW X6 насмерть сбил ребенка на велосипеде

В Новосибирске
В шестом часу вечера на пересечении улиц Никитина и Короленко автомобиль
— Авария произошла в 17:35 в Октябрьском районе, погиб несовершеннолетний. В настоящее время на месте работают инспекторы ГИБДД и полицейские, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Подробности смертельного ДТП устанавливают.
Как позже уточнили в полиции, водитель ехал на запрещающий сигнал светофора.
— По предварительной информации, водитель 1979 года рождения двигался по улице Никитина со стороны улицы Кирова и совершил наезд на ребенка
Ранее автомобиль сбил женщину рядом с парковкой кинотеатра «Победа». Также сегодня в Центральном районе автомобиль сбил 17-летнего парня — водитель скрылся с места ДТП. А в мае в Советском районе водитель «Тойоты» сбил 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу не по «зебре».