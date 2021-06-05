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В Новосибирске BMW X6 насмерть сбил ребенка на велосипеде

На месте работают инспекторы ГИБДД и полицейские

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Ребенок скончался на месте от полученных травм

Ребенок скончался на месте от полученных травм

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В Новосибирске BMW X6 насмерть сбил ребенка на велосипеде

В шестом часу вечера на пересечении улиц Никитина и Короленко автомобиль BMW X6 сбил 12-летнего ребенка на велосипеде. От полученных травм мальчик скончался на месте.

— Авария произошла в 17:35 в Октябрьском районе, погиб несовершеннолетний. В настоящее время на месте работают инспекторы ГИБДД и полицейские, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Подробности смертельного ДТП устанавливают.

Как позже уточнили в полиции, водитель ехал на запрещающий сигнал светофора.

— По предварительной информации, водитель 1979 года рождения двигался по улице Никитина со стороны улицы Кирова и совершил наезд на ребенка 12 лет, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. В результате ДТП ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Предварительно установлено, что водитель двигался на запрещающий сигнал светофора. По результатам собранных материалов будет принято решение о возбуждении уголовного дела, — сообщила инспектор пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску, старший лейтенант полиции Юлия Бондаренко.

Ранее автомобиль сбил женщину рядом с парковкой кинотеатра «Победа». Также сегодня в Центральном районе автомобиль сбил 17-летнего парня — водитель скрылся с места ДТП. А в мае в Советском районе водитель «Тойоты» сбил 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу не по «зебре».

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ДТПвелосипедистсмерть
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