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Тема дняBMW X6 насмерть сбил ребенка

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«Мальчик умер на месте, его мама потеряла сознание». Очевидец — о смертельной аварии с BMW X6

За рулем кроссовера находился 41-летний мужчина

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Ясин не особо распространялся о себе в соцсетях и практически не выкладывал личные фотографии. Исключение — снимки того самого кроссовера

Ясин не особо распространялся о себе в соцсетях и практически не выкладывал личные фотографии. Исключение — снимки того самого кроссовера

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В Новосибирске водитель BMW X6 проехал на красный и сбил насмерть ребенка

Очевидцы смертельной аварии на пересечении улиц Никитина и Короленко в Новосибирске, где водитель BMW X6 насмерть сбил 12-летнего мальчика, рассказали, как всё было.

ДТП произошло вечером в эту субботу, 5 июня. Горел зеленый сигнал светофора, ребенок ехал по «зебре» на велосипеде, когда его на скорости сбил кроссовер. От полученных травм мальчик скончался на месте.

— Это произошло прямо у нас на глазах. Водитель «БМВ» решил газануть на красный свет и сбил ребёнка, переезжавшего дорогу на велике. Мальчик умер на месте, сильно отлетев от бампера. Его мать увезли на скорой — она потеряла сознание, отец плакал возле тела. А водитель «БМВ» ходил веселый туда-сюда, особо не переживая. Затем подъехали еще человек 15, видимо, его знакомые. Потом подъехала машина Росгвардии, — рассказал очевидец аварии.

Местные жители отметили, что участок, где произошла трагедия, буквально заставлен камерами видеонаблюдения.

Автомобиль BMW X6, по данным источника НГС, может принадлежать 41-летнему Ясину Г. Согласно «Контур.Фокусу», мужчина с таким именем и отчеством с 2005 по 2012 годы числился индивидуальным предпринимателем, вид деятельности — розничная торговля мясом и птицей.

Чем мужчина занимался после закрытия ИП — неизвестно. Судя по страницам в соцсетях, он серьезно увлекается кикбоксингом и машинами, во «ВКонтакте» есть фотографии с тем самым «БМВ».

Фотографии с белым BMW X6 Ясин размещал даже на аватарке своих страничек в соцсетях

Фотографии с белым BMW X6 Ясин размещал даже на аватарке своих страничек в соцсетях

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Расследовать смертельную аварию будет Следственный комитет:

— Учитывая широкий общественный резонанс, Следственный комитет инициировал передачу материалов из органов МВД. В ближайшее время в установленном законом порядке по данному вопросу будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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СКсмертельное ДТП
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