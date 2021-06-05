«Мальчик умер на месте, его мама потеряла сознание». Очевидец — о смертельной аварии с BMW X6

Очевидцы смертельной аварии на пересечении улиц Никитина и Короленко в Новосибирске, где водитель BMW X6 насмерть сбил 12-летнего мальчика, рассказали, как всё было.

ДТП произошло вечером в эту субботу, 5 июня. Горел зеленый сигнал светофора, ребенок ехал по «зебре» на велосипеде, когда его на скорости сбил кроссовер. От полученных травм мальчик скончался на месте.

— Это произошло прямо у нас на глазах. Водитель «БМВ» решил газануть на красный свет и сбил ребёнка, переезжавшего дорогу на велике. Мальчик умер на месте, сильно отлетев от бампера. Его мать увезли на скорой — она потеряла сознание, отец плакал возле тела. А водитель «БМВ» ходил веселый туда-сюда, особо не переживая. Затем подъехали еще человек 15, видимо, его знакомые. Потом подъехала машина Росгвардии, — рассказал очевидец аварии.