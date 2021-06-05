«Мальчик умер на месте, его мама потеряла сознание». Очевидец — о смертельной аварии с BMW X6

В Новосибирске водитель BMW X6 проехал на красный и сбил насмерть ребенка
Очевидцы смертельной аварии на пересечении улиц Никитина и Короленко в Новосибирске, где водитель BMW X6 насмерть сбил 12-летнего мальчика, рассказали, как всё было.
ДТП произошло вечером в эту субботу, 5 июня. Горел зеленый сигнал светофора, ребенок ехал по «зебре» на велосипеде, когда его на скорости сбил кроссовер. От полученных травм мальчик скончался на месте.
— Это произошло прямо у нас на глазах. Водитель «БМВ» решил газануть на красный свет и сбил ребёнка, переезжавшего дорогу на велике. Мальчик умер на месте, сильно отлетев от бампера. Его мать увезли на скорой — она потеряла сознание, отец плакал возле тела. А водитель «БМВ» ходил веселый туда-сюда, особо не переживая. Затем подъехали еще человек 15, видимо, его знакомые. Потом подъехала машина Росгвардии, — рассказал очевидец аварии.
Местные жители отметили, что участок, где произошла трагедия, буквально заставлен камерами видеонаблюдения.
Автомобиль BMW X6, по данным источника НГС, может принадлежать 41-летнему Ясину Г. Согласно «Контур.Фокусу», мужчина с таким именем и отчеством с 2005 по 2012 годы числился индивидуальным предпринимателем, вид деятельности — розничная торговля мясом и птицей.
Чем мужчина занимался после закрытия ИП — неизвестно. Судя по страницам в соцсетях, он серьезно увлекается кикбоксингом и машинами, во «ВКонтакте» есть фотографии с тем самым «БМВ».
Расследовать смертельную аварию будет Следственный комитет:
— Учитывая широкий общественный резонанс, Следственный комитет инициировал передачу материалов из органов МВД. В ближайшее время в установленном законом порядке по данному вопросу будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.