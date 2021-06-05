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В Новосибирске автомобиль сбил женщину рядом с парковкой кинотеатра «Победа»

Характер травм пострадавшей уточняется

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Сейчас сотрудники ДПС выясняют обстоятельства происшествия

Сейчас сотрудники ДПС выясняют обстоятельства происшествия

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Рядом с кинотеатром «Победа» в Новосибирске автомобиль сбил женщину

Сегодня днем, 5 июня, в Новосибирске автомобиль «Лада-Калина» сбил 58-летнюю женщину рядом с кинотеатром «Победа» на улице Ленина.

— В 13:50 водитель 1978 года рождения совершил наезд на женщину 1963 года рождения, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Женщина бригадой скорой медицинской помощи доставлена в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

На месте происшествия работает экипаж ДПС, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Женщина переходила дорогу в районе парковки

Женщина переходила дорогу в районе парковки

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Пострадавшую увезли на скорой

Пострадавшую увезли на скорой

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Ранее утром автомобиль сбил 17-летнего парня в Центральном районе. Пострадавшего увезли в больницу с ушибами, а водитель скрылся с места происшествия.

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