В Новосибирске автомобиль сбил женщину рядом с парковкой кинотеатра «Победа»

Рядом с кинотеатром «Победа» в Новосибирске автомобиль сбил женщину
Сегодня днем, 5 июня, в Новосибирске автомобиль «Лада-Калина» сбил
— В 13:50 водитель 1978 года рождения совершил наезд на женщину 1963 года рождения, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Женщина бригадой скорой медицинской помощи доставлена в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
На месте происшествия работает экипаж ДПС, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее утром автомобиль сбил 17-летнего парня в Центральном районе. Пострадавшего увезли в больницу с ушибами, а водитель скрылся с места происшествия.