В Центральном районе сбили 17-летнего парня — водитель скрылся с места ДТП

Сегодня утром, 5 июня, в центре Новосибирска автомобиль сбил 17-летнего парня. Пострадавшего доставили в больницу.

— В 09:40 на территории Центрального района неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Ольги Жилиной со стороны улицы Гоголя с левым поворотом на улицу Крылова в сторону улицы Ипподромской на зеленый сигнал светофора. В пути следования у дома на улице Жилиной, 60 при повороте налево совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево в зоне регулируемого пешеходного перехода на зеленый сигнал светофора, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.