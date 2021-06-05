В Центральном районе сбили 17-летнего парня — водитель скрылся с места ДТП

В центре Новосибирска сбили 17-летнего парня
Сегодня утром, 5 июня, в центре Новосибирска автомобиль сбил 17-летнего парня. Пострадавшего доставили в больницу.
— В 09:40 на территории Центрального района неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Ольги Жилиной со стороны улицы Гоголя с левым поворотом на улицу Крылова в сторону улицы Ипподромской на зеленый сигнал светофора. В пути следования у дома на улице Жилиной, 60 при повороте налево совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево в зоне регулируемого пешеходного перехода на зеленый сигнал светофора, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Пешехода увезли в больницу с ушибами бедра и головы. Водитель скрылся с места ДТП, теперь ему грозит 15 суток административного ареста. На месте работает экипаж ДПС, который устанавливает обстоятельства происшествия.
В мае водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Академгородке. Происшествие попало на видео.