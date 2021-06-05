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В Центральном районе сбили 17-летнего парня — водитель скрылся с места ДТП

Пострадавший переходил дорогу на зеленый сигнал светофора

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Обстоятельства происшествия сейчас выясняют сотрудники ДПС

Обстоятельства происшествия сейчас выясняют сотрудники ДПС

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В центре Новосибирска сбили 17-летнего парня

Сегодня утром, 5 июня, в центре Новосибирска автомобиль сбил 17-летнего парня. Пострадавшего доставили в больницу.

— В 09:40 на территории Центрального района неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Ольги Жилиной со стороны улицы Гоголя с левым поворотом на улицу Крылова в сторону улицы Ипподромской на зеленый сигнал светофора. В пути следования у дома на улице Жилиной, 60 при повороте налево совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево в зоне регулируемого пешеходного перехода на зеленый сигнал светофора, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Пешехода увезли в больницу с ушибами бедра и головы. Водитель скрылся с места ДТП, теперь ему грозит 15 суток административного ареста. На месте работает экипаж ДПС, который устанавливает обстоятельства происшествия.

В мае водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Академгородке. Происшествие попало на видео.

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ГИБДДДТПЦентральный районводительпешеход
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