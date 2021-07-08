В Академгородке Audi Q7 насмерть сбил 5-летнего ребенка на самокате. Мать шла рядом

Audi Q7 насмерть сбил 5-летнего мальчика на самокате в Новосибирске
Сегодня, 8 июля, в Советском районе Новосибирска 56-летний водитель на автомобиле
— По результатам освидетельствования алкогольного опьянения у водителя не обнаружено. В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД и следователи. Прибыло руководство городской Госавтоинспекции и отдела полиции
В Госавтоинспекции Новосибирской области напомнили, что пересекать проезжую часть необходимо в зоне пешеходного перехода, предварительно убедившись в безопасности движения. Также необходимо спешиться и вести данное устройство рядом или нести его в руках. Родителям необходимо в этот момент вести своих детей за руку.
В начале июня в Новосибирске