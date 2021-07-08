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В Академгородке Audi Q7 насмерть сбил 5-летнего ребенка на самокате. Мать шла рядом

Мальчик скончался на месте

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Мать не пострадала

Мать не пострадала

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Audi Q7 насмерть сбил 5-летнего мальчика на самокате в Новосибирске

Сегодня, 8 июля, в Советском районе Новосибирска 56-летний водитель на автомобиле Audi Q7 на повороте на светофоре сбил ребенка 2016 года рождения, который переезжал проезжую часть на самокате в сопровождении матери. От полученных травм ребенок скончался.

— По результатам освидетельствования алкогольного опьянения у водителя не обнаружено. В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД и следователи. Прибыло руководство городской Госавтоинспекции и отдела полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску. Выясняются обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия, по окончании которых будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в пресс-службе регионального МВД РФ.

В Госавтоинспекции Новосибирской области напомнили, что пересекать проезжую часть необходимо в зоне пешеходного перехода, предварительно убедившись в безопасности движения. Также необходимо спешиться и вести данное устройство рядом или нести его в руках. Родителям необходимо в этот момент вести своих детей за руку.

В начале июня в Новосибирске BMW X6 насмерть сбил ребенка на велосипеде. Мы рассказывали, что известно о происшествии. Несколько дней назад «Газель» сбила 6-летнего ребенка на самокате в Новосибирске. Его бабушка шла рядом. Она не пострадала.

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сбил насмерть ребенка
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