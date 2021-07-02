«Газель» сбила 6-летнего ребенка на самокате в Новосибирске. Его бабушка шла рядом

Сегодня вечером на улице Зорге в Кировском районе
— 2 июля около 17 часов 30 минут на территории Кировского района водитель
Дети на самокатах и велосипедах нередко становятся участниками ДТП в Новосибирске. Так, в конце июня
Мальчик переезжал дорогу по «зебре» на зеленый
Сегодня вечером на улице Зорге в Кировском районе
— 2 июля около 17 часов 30 минут на территории Кировского района водитель
Дети на самокатах и велосипедах нередко становятся участниками ДТП в Новосибирске. Так, в конце июня
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