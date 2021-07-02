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«Газель» сбила 6-летнего ребенка на самокате в Новосибирске. Его бабушка шла рядом

Мальчик переезжал дорогу по «зебре» на зеленый

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Сама бабушка не пострадала — внук отъехал от нее и попал под машину

Сама бабушка не пострадала — внук отъехал от нее и попал под машину

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Сегодня вечером на улице Зорге в Кировском районе 6-летний мальчик на самокате в сопровождении бабушки переезжал дорогу по пешеходному переходу на зеленый, когда его сбила «Газель». При этом ребенок шел в сопровождении взрослого. Сама бабушка не пострадала — внук отъехал от нее и попал под машину.

— 2 июля около 17 часов 30 минут на территории Кировского района водитель 2001 года рождения на автомобиле «Газель» двигался по улице Зорге со стороны дома 145 в сторону улицы Громова и у дома 117/2 совершил наезд на пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате пострадал мальчик 2015 года рождения, который с предварительным диагнозом «перелом правой ключицы» был доставлен в лечебное учреждение. Мальчик ехал на самокате на зеленый сигнал светофора, был в сопровождении взрослого. Водитель выезжал из-за поворота и не заметил мальчика, — сообщила инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Юлия Ракунова.

Дети на самокатах и велосипедах нередко становятся участниками ДТП в Новосибирске. Так, в конце июня 11-летнего мальчика на велосипеде сбила бетономешалка. А несколькими днями позже пенсионер на «Лексусе» в Академгородке сбил 13-летнюю велосипедистку.

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самокатсбили ребенка
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