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В Новосибирске 11-летнего ребенка на велосипеде сбила бетономешалка

Столкновение произошло на проспекте Дзержинского

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Пострадавшего увезли в больницу

Пострадавшего увезли в больницу

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Сегодня вечером на проспекте Дзержинского в одноименном районе Новосибирска сбили ребенка на велосипеде — на него наехал грузовик. Пострадавший находится в больнице.

— 23 июня в 19 часов водитель 1992 года рождения на автомобиле «Исудзу» двигался по проспекту Дзержинского со стороны улицы Верещагина в сторону улицы Европейской, и у дома 125 по проспекту Дзержинского произошло столкновение с велосипедистом, который двигался по улице Зейской со стороны улицы Верещагина в сторону проспекта Дзержинского. В результате столкновения пострадал велосипедист — мальчик одиннадцати лет, который был доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщила инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Юлия Ракунова.

На месте работает экипаж ДПС, обстоятельства происшествия уточняют.

С приходом тепла дети на велосипедах часто становятся участниками ДТП. Последний громкий случай в Новосибирске произошел в начале июня. Тогда мужчина на BMW X6 сбил насмерть 12-летнего велосипедиста. Мальчик скончался от полученных травм. А в апреле пьяный водитель на «Ладе» насмерть сбил 10-летнюю девочку под Новосибирском. Она также ехала на велосипеде.

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