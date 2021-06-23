В Новосибирске 11-летнего ребенка на велосипеде сбила бетономешалка

Сегодня вечером на проспекте Дзержинского в одноименном районе Новосибирска сбили ребенка на
— 23 июня в 19 часов водитель 1992 года рождения на автомобиле «Исудзу» двигался по проспекту Дзержинского со стороны улицы Верещагина в сторону улицы Европейской, и у
На месте работает экипаж ДПС, обстоятельства происшествия уточняют.
С приходом тепла дети на велосипедах часто становятся участниками ДТП. Последний громкий случай в Новосибирске произошел в начале июня. Тогда мужчина на BMW X6 сбил насмерть 12-летнего велосипедиста. Мальчик скончался от полученных травм. А в апреле пьяный водитель на «Ладе» насмерть сбил 10-летнюю девочку под Новосибирском. Она также ехала на велосипеде.