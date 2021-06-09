Что грозит водителю BMW X6, который насмерть сбил 12-летнего мальчика? Объясняет юрист

Что еще может повлиять на приговор?

Эксперты и суд будут оценивать все обстоятельства происшествия: почему водитель не затормозил, в какой момент он увидел ребенка.

— Дела о ДТП поэтому такие и сложные из-за таких нюансов. Например, есть понятие как момент возникновения опасности. Именно от него эксперты и делают отсчет, например, времени движения. Если водитель едет и видит, что человек начал переходить дорогу, но едет и едет и давит его, то виноват однозначно водитель — сто раз мог остановиться и не стал этого делать. А если человек из-за автобуса делает шаг и водитель даже среагировать не успевает, то в этом случае может быть такое экспертное заключение, что не имел технической возможности предотвратить наезд, — рассказывает Сергей Егоров.

Также будет исследоваться вопрос о том, почему автомобиль проехал на красный свет.

— Указано, что в этой ситуации водитель проехал именно на красный свет — это безусловное нарушение. У нас даже на желтый ехать запрещено. Естественно, видя, что идет человек, водитель должен был тормозить безусловно. Почему он этого не сделал — еще один вопрос. Если все-таки пытался затормозить, то это уже определят эксперты, — объясняет Егоров.

