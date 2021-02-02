Появилось шокирующее видео, как «Газель» сбивает 10-летнего мальчика в Новосибирске

Момент, как «Газель» сбивает ребенка в Новосибирске, попал на видео
Вчера днем в Ленинском районе 10-летний мальчик попал под колеса «Газели», когда переходил улицу Титова по пешеходному переходу. Момент ДТП попал на видео.
В ролике, который опубликовал телеграм-канал «КБ +18», видно, что грузовой автомобиль сбивает ребенка, не снижая скорости. (Осторожно, видео содержит шокирующий контент.)
Один из очевидцев ранее рассказывал НГС, что авария произошла на опасном участке дороги.
— Там машины гоняют постоянно, знаки не соблюдают, пешеходов не пропускают, настоящее хамство. Надо хотя бы 40 км/ч, пока ни светофоров подключенных нет, ни полицейских, ни камер, а носятся обычно под 80 км/ч, а летом и за сотку. А рядом садики, школа, за детей страшно, на самом деле, потому что многие там и из частного сектора ходят, через дорогу бегают туда-сюда. Меня самого как-то сбивала машина на обочине, семь месяцев восстанавливался, знаю, что это такое, — сообщал он.
В ГИБДД уточняли, что авария произошла 1 февраля около 16:50. Водитель ехал на грузовом автомобиле «Газель» по улице Титова со стороны Бийской в сторону Порт-Артурской. В районе дома по адресу Титова, 232/1 он наехал на ребенка 2010 года рождения, который переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате мальчика увезли в больницу.
В воскресенье, 31 января, водитель «Тойоты» сбил пешехода во дворе дома, а затем скрылся с места ДТП.