Появилось шокирующее видео, как «Газель» сбивает 10-летнего мальчика в Новосибирске

Один из очевидцев ранее рассказывал НГС, что авария произошла на опасном участке дороги.

— Там машины гоняют постоянно, знаки не соблюдают, пешеходов не пропускают, настоящее хамство. Надо хотя бы 40 км/ч, пока ни светофоров подключенных нет, ни полицейских, ни камер, а носятся обычно под 80 км/ч, а летом и за сотку. А рядом садики, школа, за детей страшно, на самом деле, потому что многие там и из частного сектора ходят, через дорогу бегают туда-сюда. Меня самого как-то сбивала машина на обочине, семь месяцев восстанавливался, знаю, что это такое, — сообщал он.