«Его метров на 15 откинуло»: грузовая «Газель» сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

В понедельник, 1 февраля , в Ленинском районе 10-летний мальчик попал под колеса грузовой «Газели», переходя улицу Титова. О происшествии корреспонденту НГС сообщил очевидец Дмитрий Звонарев.



— Я ехал домой и увидел, как человека, может даже подростка, сбила «Газель». Как я понимаю картину, он переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, его метров на 15 как минимум откинуло.