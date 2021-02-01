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«Его метров на 15 откинуло»: грузовая «Газель» сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии

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На месте аварии работают инспекторы ДПС

На месте аварии работают инспекторы ДПС

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«Газель» сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Новосибирске

В понедельник, 1 февраля, в Ленинском районе 10-летний мальчик попал под колеса грузовой «Газели», переходя улицу Титова. О происшествии корреспонденту НГС сообщил очевидец Дмитрий Звонарев.

— Я ехал домой и увидел, как человека, может даже подростка, сбила «Газель». Как я понимаю картину, он переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, его метров на 15 как минимум откинуло.

Авария произошла около 16:50. Водитель 1979 года рождения ехал на грузовом автомобиле «Газель» по улице Титова со стороны Бийской в сторону Порт-Артурской. В районе дома по адресу Титова, 232/1 он наехал на ребенка 2010 года рождения — тот переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП мальчика в тяжелом состоянии доставили в лечебное учреждение. Сейчас на месте работает экипаж ДПС, инспекторы уточняют все обстоятельства происшествия.

В январе в другой аварии в Ленинском районе также пострадал 10-летний мальчик — ребенка увезли в больницу с сотрясением и ушибом головы.

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