«Его метров на 15 откинуло»: грузовая «Газель» сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

«Газель» сбила
В понедельник,
— Я ехал домой и увидел, как человека, может даже подростка, сбила «Газель». Как я понимаю картину, он переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, его метров на 15 как минимум откинуло.
Авария произошла около 16:50. Водитель 1979 года рождения ехал на грузовом автомобиле «Газель» по улице Титова со стороны Бийской в сторону Порт-Артурской. В районе дома по адресу
В январе в другой аварии в Ленинском районе также пострадал 10-летний мальчик — ребенка увезли в больницу с сотрясением и ушибом головы.