10-летний мальчик пострадал в аварии в Ленинском районе

Ребенок пострадал в столкновении двух автомобилей на Станционной
Днем в воскресенье, 17 января, в столкновении двух автомобилей в Ленинском районе пострадал ребенок.
Авария произошла в 12:02. По информации ГИБДД, «Тойота-Королла» двигалась по промзоне со стороны улицы Большой в сторону Станционной и возле дома на Станционной, 30 столкнулась с «Митсубиси-Паджеро», которая ехала во встречном направлении.
— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир (мальчик 2010 года рождения) автомобиля «Митсубиси-Паджеро», который был доставлен в лечебное учреждение, — сообщила инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Татьяна Зверева. — Ребенка увезли с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей левой теменной области».
В ГИБДД напомнили, что водители не должны превышать установленное ограничение скорости и снизить ее при возникновении опасности. Было ли превышение скорости причиной происшествия, не уточняется, его обстоятельства еще устанавливают.
Сегодня в аварии в Искитимском районе во встречном столкновении погибли два человека — они были пассажирами попавшего под большегруз автомобиля.