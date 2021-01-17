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Тема дняНесколько человек погибли в ДТП под Новосибирском

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10-летний мальчик пострадал в аварии в Ленинском районе

Ребенка увезли в больницу с сотрясением и ушибом головы

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В столкновении двух автомобилей пострадал ребенок

В столкновении двух автомобилей пострадал ребенок

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Ребенок пострадал в столкновении двух автомобилей на Станционной

Днем в воскресенье, 17 января, в столкновении двух автомобилей в Ленинском районе пострадал ребенок.

Авария произошла в 12:02. По информации ГИБДД, «Тойота-Королла» двигалась по промзоне со стороны улицы Большой в сторону Станционной и возле дома на Станционной, 30 столкнулась с «Митсубиси-Паджеро», которая ехала во встречном направлении.

— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир (мальчик 2010 года рождения) автомобиля «Митсубиси-Паджеро», который был доставлен в лечебное учреждение, — сообщила инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Татьяна Зверева. — Ребенка увезли с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей левой теменной области».

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В ГИБДД напомнили, что водители не должны превышать установленное ограничение скорости и снизить ее при возникновении опасности. Было ли превышение скорости причиной происшествия, не уточняется, его обстоятельства еще устанавливают.

Сегодня в аварии в Искитимском районе во встречном столкновении погибли два человека — они были пассажирами попавшего под большегруз автомобиля.

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ДТПСтанционнаяв ДТП пострадал ребенок
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