17 января воскресенье
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 2/10
usd 73.55
eur 89.25
СрочноНесколько человек погибли в ДТП под Новосибирском

Все новости

Все новости

Несколько человек погибли в ДТП под Новосибирском

Легковой автомобиль попал под большегруз

709
2Обсудить

Поделиться

У «Хонды» в столкновении смяло переднюю часть кузова

У «Хонды» в столкновении смяло переднюю часть кузова

Поделиться

На Чуйском тракте пассажиры погибли в столкновении на встречной

Утром 17 января в Искитимском районе на Чуйском тракте произошла авария, в которой погибли пассажиры одного из автомобилей.

Как рассказал государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня, ДТП случилось в 7.05 утра. На предоставленных фото видно, что в столкновении с большегрузом «Мерседес» сильно пострадал автомобиль «Хонда».

Сейчас на месте работает полиция

Сейчас на месте работает полиция

Поделиться

— Водитель легкового автомобиля двигался в сторону Новосибирска, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем, — сообщил Константин Шкабарня. — В результате происшествия погибли пассажиры легкового автомобиля, водитель доставлен в больницу.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Сейчас на месте ДТП работает полиция, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Это второе столкновение на встречной полосе возле Новосибирска: вчера аналогичная авария произошла в Мошковском районе, в ней пострадала девушка.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТП на встречкеЧуйский трактпогибли в ДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...