На Чуйском тракте пассажиры погибли в столкновении на встречной
Утром 17 января в Искитимском районе на Чуйском тракте произошла авария, в которой погибли пассажиры одного из автомобилей.
Как рассказал государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня, ДТП случилось в 7.05 утра. На предоставленных фото видно, что в столкновении с большегрузом «Мерседес» сильно пострадал автомобиль «Хонда».
— Водитель легкового автомобиля двигался в сторону Новосибирска, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем, — сообщил Константин Шкабарня. — В результате происшествия погибли пассажиры легкового автомобиля, водитель доставлен в больницу.
Сейчас на месте ДТП работает полиция, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Это второе столкновение на встречной полосе возле Новосибирска: вчера аналогичная авария произошла в Мошковском районе, в ней пострадала девушка.