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«Ленд-Крузер» выехал на встречку и устроил ДТП под Новосибирском

В аварии пострадала девушка

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Авария произошла на встречной полосе

Авария произошла на встречной полосе

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В Новосибирской области девушка пострадала в ДТП с внедорожником

В субботу, 16 января, в Мошковском районе Новосибирской области на трассе Р-254 произошла авария, в которой пострадала девушка.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», столкнулись автомобили «Тойота-Ленд-Крузер 200» и ВАЗ-2111. От удара переднюю часть «Лады» смяло.

В областном ГИБДД информацию о данном ДТП подтвердили.

— «Ленд-Крузер» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111. Девушка-водитель ВАЗа 1986 года рождения получила травмы. Внедорожник двигался в сторону города Кемерово, ВАЗ — во встречном направлении, — сообщил государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

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Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Сегодня утром около стации Евсино столкнулись два автомобиля — помощь потребовалась одному из водителей.

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ДТПвстречная полосапострадала девушка
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