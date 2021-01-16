«Ленд-Крузер» выехал на встречку и устроил ДТП под Новосибирском

В Новосибирской области девушка пострадала в ДТП с внедорожником
В субботу, 16 января, в Мошковском районе Новосибирской области на трассе Р-254 произошла авария, в которой пострадала девушка.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», столкнулись автомобили «Тойота-Ленд-Крузер 200» и ВАЗ-2111. От удара переднюю часть «Лады» смяло.
В областном ГИБДД информацию о данном ДТП подтвердили.
— «Ленд-Крузер» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111. Девушка-водитель ВАЗа 1986 года рождения получила травмы. Внедорожник двигался в сторону города Кемерово, ВАЗ — во встречном направлении, — сообщил государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.
Сегодня утром около стации Евсино столкнулись два автомобиля — помощь потребовалась одному из водителей.