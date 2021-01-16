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На трассе под Новосибирском столкнулись «Жигули» и «Киа» — пострадал мужчина

Один из автомобилей выехал на встречку

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Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются

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Мужчина пострадал в столкновении двух автомобилей под Новосибирском

Утром в субботу, 16 января, на трассе Р-256 около станции Евсино произошло ДТП, в котором пострадал человек.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», при движении в сторону Барнаула столкнулись ВАЗ-2109 и KIA Ceed. От удара оба автомобиля съехали с дороги.

В Управлении ГИБДД уточнили, что ДТП произошло в 07:55 утра.

— 25-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2109, двигался по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» со стороны г. Новосибирска в направлении г. Черепаново и на 71-м километре при неустановленных обстоятельствах совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, столкнулся с автомобилем Kia Ceed. В результате происшествия травмирован водитель «девятки», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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Сейчас уточняются обстоятельства происшествия.

Вчера утром сибиряк на угнанном «Ниссане» въехал в автобус, спасаясь от полицейских.

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ДТПпострадал мужчинастолкновение автомобилей
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