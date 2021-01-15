Сибиряк на угнанном «Ниссане» въехал в автобус, спасаясь от полицейских

В Новосибирске 38-летний мужчина угнал универсал и попал на нем в ДТП, спасаясь от погони полицейских.

— Вчера в 20:55 в дежурное отделение полка ДПС ГИБДД поступила информация, что на улице Автогенной был совершен угон автомобиля «Ниссан Р-Несса ». В городе был задействован план «Перехват». По камерам видеонаблюдения на дорогах было установлено направление движения автомобиля, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Экипажи ГИБДД нашли на дороге угонщика.