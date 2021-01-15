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Сибиряк на угнанном «Ниссане» въехал в автобус, спасаясь от полицейских

Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело

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У водителя были признаки алкогольного опьянения, но от освидетельствования он отказался

У водителя были признаки алкогольного опьянения, но от освидетельствования он отказался

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Автоинспекторы устроили погоню за новосибирцем на угнанном «Ниссане»

В Новосибирске 38-летний мужчина угнал универсал и попал на нем в ДТП, спасаясь от погони полицейских.

— Вчера в 20:55 в дежурное отделение полка ДПС ГИБДД поступила информация, что на улице Автогенной был совершен угон автомобиля «Ниссан Р-Несса». В городе был задействован план «Перехват». По камерам видеонаблюдения на дорогах было установлено направление движения автомобиля, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Экипажи ГИБДД нашли на дороге угонщика.

— Около 21:00 разыскиваемый автомобиль был замечен в районе МЖК «Восточный». В ходе преследования злоумышленник около дома № 39, к. 2 на улице Высоцкого не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом, после чего был задержан. Водитель пояснил, что совершил угон данного автомобиля, чтобы покататься. Также у него имелись признаки состояния опьянения, — добавили автоинспекторы.

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Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Также составлен протокол по ч. 2 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования).

В конце декабря прошлого года полицейские опубликовали видео, как на трассе в Новосибирской области задержали угонщиков дорогой Toyota Land Cruiser 200. Молодые люди угнали машину в Омске, чтобы свозить подругу в Новосибирский зоопарк.

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