Сибиряк на угнанном «Ниссане» въехал в автобус, спасаясь от полицейских

Автоинспекторы устроили погоню за новосибирцем на угнанном «Ниссане»
В Новосибирске
— Вчера в 20:55 в дежурное отделение полка ДПС ГИБДД поступила информация, что на улице Автогенной был совершен угон автомобиля «Ниссан
Экипажи ГИБДД нашли на дороге угонщика.
— Около 21:00 разыскиваемый автомобиль был замечен в районе МЖК «Восточный». В ходе преследования злоумышленник около дома
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Также составлен протокол по
В конце декабря прошлого года полицейские опубликовали видео, как на трассе в Новосибирской области задержали угонщиков дорогой Toyota Land Cruiser 200. Молодые люди угнали машину в Омске, чтобы свозить подругу в Новосибирский зоопарк.