Появилось видео погони за угонщиками Toyota Land Cruiser — они везли девушку из Омска в новосибирский зоопарк

На трассе Новосибирской области поймали угонщиков Toyota Land Cruiser
Полицейские опубликовали видео, как на трассе в Новосибирской области задержали угонщиков дорогой Toyota Land
— На
Началась погоня.
— Уходя от преследования, нарушитель несколько раз съезжал с дороги, возвращался обратно, выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации, угрожающие жизни и здоровью других участников дорожного движения. Для остановки транспортного средства было решено применить табельное оружие, о чем водитель был предупрежден. После предупредительного выстрела автоинспектор четыре раза выстрелил по задним колесам преследуемой машины, — добавили в полиции.
Но, несмотря на поврежденные колеса, угонщики остановились только в поле через
За рулем находился ранее судимый, в том числе за угон,
Сейчас на водителя в Омске уже заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Его отправили в СИЗО.
Хозяин машины пришел в полицию с заявлением об угоне ночью
В июле на видео попала погоня полицейских за пьяным водителем в Татарске. Мужчина пытался скрыться от двух экипажей полицейских и врезался в магазин.