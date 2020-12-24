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Появилось видео погони за угонщиками Toyota Land Cruiser — они везли девушку из Омска в новосибирский зоопарк

Полицейским пришлось стрелять по колесам

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Водитель уже был ранее судим за угон. Его отправили в СИЗО

Водитель уже был ранее судим за угон. Его отправили в СИЗО

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На трассе Новосибирской области поймали угонщиков Toyota Land Cruiser

Полицейские опубликовали видео, как на трассе в Новосибирской области задержали угонщиков дорогой Toyota Land Cruiser 200. Молодые люди угнали машину в Омске, чтобы свозить подругу в Новосибирский зоопарк.

— На 1328-м километре автодороги «Иртыш» в Чулымском районе Новосибирской области сотрудники ДПС заметили внедорожник, который, согласно оперативной ориентировке, был похищен, и подали водителю знак об остановке. Однако законное требование сотрудников полиции было проигнорировано, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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Началась погоня.

— Уходя от преследования, нарушитель несколько раз съезжал с дороги, возвращался обратно, выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации, угрожающие жизни и здоровью других участников дорожного движения. Для остановки транспортного средства было решено применить табельное оружие, о чем водитель был предупрежден. После предупредительного выстрела автоинспектор четыре раза выстрелил по задним колесам преследуемой машины, — добавили в полиции.

Но, несмотря на поврежденные колеса, угонщики остановились только в поле через 4 километра. Водитель и два его пассажира пытались убежать, но были задержаны.

За рулем находился ранее судимый, в том числе за угон, 20-летний житель Амурской области. В отношении него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.3, ч. 1 ст. 12.7, ч. 2 ст. 12.25 и по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. Его пассажиры, 20-летний уроженец Амурской области и 18-летняя жительница Омской области, а также автомобиль переданы сотрудникам полиции города Омска.

Сейчас на водителя в Омске уже заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Его отправили в СИЗО.

Хозяин машины пришел в полицию с заявлением об угоне ночью 21 декабря и также рассказал, что у него похитили 150 тысяч рублей.

В июле на видео попала погоня полицейских за пьяным водителем в Татарске. Мужчина пытался скрыться от двух экипажей полицейских и врезался в магазин.

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