Появилось видео погони за угонщиками Toyota Land Cruiser — они везли девушку из Омска в новосибирский зоопарк

Полицейские опубликовали видео, как на трассе в Новосибирской области задержали угонщиков дорогой Toyota Land Cruiser 200 . Молодые люди угнали машину в Омске, чтобы свозить подругу в Новосибирский зоопарк.

— На 1328-м километре автодороги «Иртыш» в Чулымском районе Новосибирской области сотрудники ДПС заметили внедорожник, который, согласно оперативной ориентировке, был похищен, и подали водителю знак об остановке. Однако законное требование сотрудников полиции было проигнорировано, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.