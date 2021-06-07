Новосибирский суд арестовал водителя BMW X6, сбившего насмерть ребенка на велосипеде

В Новосибирске арестовали водителя, сбившего мальчика на «зебре»
Сегодня, 7 июня, Железнодорожный районный суд Новосибирска арестовал водителя BMW X6, 41-летнего Ясина Гасанова, который в минувшую субботу сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика.
ДТП произошло в субботу вечером. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирску, водитель двигался по улице Никитина со стороны улицы Кирова и совершил наезд на ребенка 12 лет, который ехал на велосипеде. В результате ДТП ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Предварительно установлено, что водитель двигался на запрещающий сигнал светофора.
— Железнодорожным районным судом г. Новосибирска по ходатайству старшего следователя 11 отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории города Новосибирска следственного УМВД России по Новосибирску избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гасанова Я.Э.О. сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 3 августа 2021 года, — сообщили в суде.
Согласно представленным материалам, Гасанов обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть несовершеннолетнего).
Очевидцы аварии рассказали, что водитель BMW решил газануть на красный свет и сбил ребенка, переезжавшего по «зебре» дорогу на велосипеде.
В феврале в Ленинском районе 10-летний мальчик попал под колеса «Газели», когда переходил улицу Титова по пешеходному переходу — момент ДТП попал на видео.