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Новосибирский суд арестовал водителя BMW X6, сбившего насмерть ребенка на велосипеде

В СИЗО его оставили на два месяца

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Водителя обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть несовершеннолетнего

Водителя обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть несовершеннолетнего

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В Новосибирске арестовали водителя, сбившего мальчика на «зебре»

Сегодня, 7 июня, Железнодорожный районный суд Новосибирска арестовал водителя BMW X6, 41-летнего Ясина Гасанова, который в минувшую субботу сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика.

ДТП произошло в субботу вечером. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирску, водитель двигался по улице Никитина со стороны улицы Кирова и совершил наезд на ребенка 12 лет, который ехал на велосипеде. В результате ДТП ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Предварительно установлено, что водитель двигался на запрещающий сигнал светофора.

— Железнодорожным районным судом г. Новосибирска по ходатайству старшего следователя 11 отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории города Новосибирска следственного УМВД России по Новосибирску избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гасанова Я.Э.О. сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 3 августа 2021 года, — сообщили в суде.

Согласно представленным материалам, Гасанов обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть несовершеннолетнего).

Очевидцы аварии рассказали, что водитель BMW решил газануть на красный свет и сбил ребенка, переезжавшего по «зебре» дорогу на велосипеде.

В феврале в Ленинском районе 10-летний мальчик попал под колеса «Газели», когда переходил улицу Титова по пешеходному переходу — момент ДТП попал на видео.

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