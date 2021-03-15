Сначала не понял, что наехал на человека: суд вынес решение по смертельной аварии на ОбьГЭСе

Советский районный суд Новосибирска отправил в колонию общего режима водителя, который насмерть сбил 44-летнего пешехода. ДТП произошло 9 августа 2020 года в 19:40 в районе улицы Молодости на ОбьГЭСе.

— Пешеход был трезвый, шел по своим личным делам. В этом месте нет никаких тротуаров и идти можно только по краю проезжей части. Водитель утром выпил водки — он признал свою вину в этом, вечером сел за руль Suzuki Carry и в пути следования не заметил пешехода. Сказал, что сначала и не понял, что наехал на человека, — рассказал юрист потерпевшего Сергей Егоров. — Водитель пришел в зал суда с вещами, с баулом. То есть он все понимал.