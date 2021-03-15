Сначала не понял, что наехал на человека: суд вынес решение по смертельной аварии на ОбьГЭСе

Суд потребовал от новосибирского водителя выплатить
Советский районный суд Новосибирска отправил в колонию общего режима водителя, который насмерть сбил
— Пешеход был трезвый, шел по своим личным делам. В этом месте нет никаких тротуаров и идти можно только по краю проезжей части. Водитель утром выпил водки — он признал свою вину в этом, вечером сел за руль Suzuki Carry и в пути следования не заметил пешехода. Сказал, что сначала и не понял, что наехал на человека, — рассказал юрист потерпевшего Сергей Егоров. — Водитель пришел в зал суда с вещами, с баулом. То есть он все понимал.
Водителя осудили по
— Суд приговорил водителя к
Также в пользу семьи погибшего было взыскано
— Расходы по оплате представителя будут возмещены потерпевшей стороне из средств федерального бюджета (судебного департамента), а потом в порядке регресса будут взысканы с осужденного. Это значит, что потерпевшей стороне полностью возместят затраты на юриста, по сути, эта работа для семьи выполнена бесплатно, что очень важно! — добавил Сергей Егоров. — После вступления приговора в силу мы будем подавать документы в страховую компанию, добиваться выплаты и с нее.
Корреспондент НГС не смогла дозвониться до адвоката осужденного и отправила официальный запрос в коллегию с просьбой уточнить — будет ли обжалование приговора.
В 2018 году вышел на свободу бывший новосибирский инспектор ДПС Алексей Мозго, сбивший насмерть студентку Нину Шестакову. В январе
Полгода следователи придерживались версии жены Мозго, но после результатов экспертиз, показаний свидетелей пришли к выводу, что за рулем был сам Алексей Мозго в состоянии алкогольного опьянения. В июне
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