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Сначала не понял, что наехал на человека: суд вынес решение по смертельной аварии на ОбьГЭСе

В пользу семьи погибшего взыскали 700 тысяч рублей

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Суд вынес решение <nobr class="_">4 марта</nobr> и приговор пока не обжалован

Суд вынес решение 4 марта и приговор пока не обжалован

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Суд потребовал от новосибирского водителя выплатить 700 тысяч семье сбитого пешехода

Советский районный суд Новосибирска отправил в колонию общего режима водителя, который насмерть сбил 44-летнего пешехода. ДТП произошло 9 августа 2020 года в 19:40 в районе улицы Молодости на ОбьГЭСе.

— Пешеход был трезвый, шел по своим личным делам. В этом месте нет никаких тротуаров и идти можно только по краю проезжей части. Водитель утром выпил водки — он признал свою вину в этом, вечером сел за руль Suzuki Carry и в пути следования не заметил пешехода. Сказал, что сначала и не понял, что наехал на человека, — рассказал юрист потерпевшего Сергей Егоров. — Водитель пришел в зал суда с вещами, с баулом. То есть он все понимал.

Водителя осудили по ст. 264 ч. 4 п. «а» УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения и повлекшее смерть по неосторожности). 4 марта суд вынес приговор, в силу он не вступил.

— Суд приговорил водителя к 5 годам лишения свобода с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством на 3 года, — сообщили корреспонденту НГС в Советском районном суде.

Водитель сел за руль пьяным и сначала не понял, что сбил человека

Водитель сел за руль пьяным и сначала не понял, что сбил человека

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Также в пользу семьи погибшего было взыскано 700 тысяч рублей за моральный вред, 107 тысяч рублей расходов на погребение и поминальный обед, а также 100 тысяч рублей на услуги юриста.

— Расходы по оплате представителя будут возмещены потерпевшей стороне из средств федерального бюджета (судебного департамента), а потом в порядке регресса будут взысканы с осужденного. Это значит, что потерпевшей стороне полностью возместят затраты на юриста, по сути, эта работа для семьи выполнена бесплатно, что очень важно! — добавил Сергей Егоров. — После вступления приговора в силу мы будем подавать документы в страховую компанию, добиваться выплаты и с нее.

Корреспондент НГС не смогла дозвониться до адвоката осужденного и отправила официальный запрос в коллегию с просьбой уточнить — будет ли обжалование приговора.

В 2018 году вышел на свободу бывший новосибирский инспектор ДПС Алексей Мозго, сбивший насмерть студентку Нину Шестакову. В январе 2013 года он врезался в остановку «Бетонный завод». ДТП получило огромный общественный резонанс из-за того, что изначально уголовное дело было возбуждено в отношении жены инспектора ДПС Татьяны Мозго, которая якобы села за руль, не имея прав.

Полгода следователи придерживались версии жены Мозго, но после результатов экспертиз, показаний свидетелей пришли к выводу, что за рулем был сам Алексей Мозго в состоянии алкогольного опьянения. В июне 2014 года Ленинский районный суд признал Мозго виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 4,5 годам колонии-поселения.

В июле прошлого года, Калининский районный суд огласил приговор Никите Лазькову, который 30 марта сбил насмерть Антона Лучанского, журналиста «Вести Новосибирск». Калининский районный суд признал Лазькова виновным и приговорил его к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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ДТПДТП с погибшим
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