«Парня сбили на полной скорости»: подробности ДТП с мужчиной на электросамокате в Новосибирске

Сбитый новосибирец на самокате остается в реанимации после ДТП с Land Rover
В Новосибирске автомобиль Land Rover, который ночью сбил мужчину на самокате, двигался перед происшествием на большой скорости — по словам очевидцев, пострадавший подлетел над дорогой после удара. Авария случилась в 2 часа ночи на Вокзальной магистрали.
Об этом корреспонденту НГС рассказала свидетельница происшествия, представившаяся Алисой. По словам девушки, светофор во время ДТП не работал.
— В районе ЦУМа слышались звуки гоняющих машин, слышен был сильный разгон. Из KFC вышел молодой человек и взял напрокат самокат, который там у входа стоял. Услышала, как разгоняется машина, а потом звук тормозов. Поворачиваюсь и вижу, как парня на полной скорости сбивают, он высоко подлетает и падает на другую сторону дороги. Машина останавливается. Выходят три девушки. Две празднично одетые и накрашенные, одна была просто в толстовке. Они не казались пьяными. Полиция приехала минуты через три. Парень признаков жизни совершенно не подавал, но пульс у него был. Скорую ждали 12 минут, реанимация приехала, — рассказала Алиса.
Она добавила, что когда приехала полиция, у пострадавшего начались судороги. Он ничего не говорил, на голове была рана, а из носа шла кровь. Сначала парня реанимировали в машине, а затем увезли в больницу.
Утром в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что пострадавшего увезли в реанимацию. По данным пресс-службы Министерства здравоохранения НСО, он до сих пор находится там.
В ГИБДД уточнили, что за рулем автомобиля Land Rover была 23-летняя женщина-водитель.
Накануне в Советском районе Новосибирска автомобиль насмерть сбил пятилетнего мальчика. Выяснилось, что водитель купил машину, на которой водитель врезался в ребенка, купили год назад.