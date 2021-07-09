«Парня сбили на полной скорости»: подробности ДТП с мужчиной на электросамокате в Новосибирске

В Новосибирске автомобиль Land Rover, который ночью сбил мужчину на самокате, двигался перед происшествием на большой скорости — по словам очевидцев, пострадавший подлетел над дорогой после удара. Авария случилась в 2 часа ночи на Вокзальной магистрали.

Об этом корреспонденту НГС рассказала свидетельница происшествия, представившаяся Алисой. По словам девушки, светофор во время ДТП не работал.

— В районе ЦУМа слышались звуки гоняющих машин, слышен был сильный разгон. Из KFC вышел молодой человек и взял напрокат самокат, который там у входа стоял. Услышала, как разгоняется машина, а потом звук тормозов. Поворачиваюсь и вижу, как парня на полной скорости сбивают, он высоко подлетает и падает на другую сторону дороги. Машина останавливается. Выходят три девушки. Две празднично одетые и накрашенные, одна была просто в толстовке. Они не казались пьяными. Полиция приехала минуты через три. Парень признаков жизни совершенно не подавал, но пульс у него был. Скорую ждали 12 минут, реанимация приехала, — рассказала Алиса.