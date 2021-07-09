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Тема дняAudi Q7 насмерть сбила 5-летнего ребенка

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Ночью в центре Новосибирска автомобиль сбил мужчину на самокате

Пострадавшего увезли в реанимацию

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Пешехода сбили на Вокзальной магистрали

Пешехода сбили на Вокзальной магистрали

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В Новосибирске машина сбила мужчину на самокате

Сегодня, 9 июля, 23-летний водитель автомобиля Land Rover сбил мужчину, который переезжал дорогу на самокате.

— В 02:00 водитель 1998 года рождения двигался по улице Вокзальная магистраль со стороны проспекта Димитрова в сторону улицы Ленина. Напротив дома № 3 совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на самокате справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

На месте работали скорая и ГИБДД

На месте работали скорая и ГИБДД

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Личность пострадавшего пока не установили. Его доставили в реанимацию.

Накануне вечером в Советском районе автомобиль Audi насмерть сбил пятилетнего ребенка, который ехал по дороге на самокате в сопровождении мамы. Вскоре стало известно, что водитель Audi купил машину год назад.

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