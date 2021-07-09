Ночью в центре Новосибирска автомобиль сбил мужчину на самокате

В Новосибирске машина сбила мужчину на самокате
Сегодня, 9 июля, 23-летний водитель автомобиля Land Rover сбил мужчину, который переезжал дорогу на самокате.
— В 02:00 водитель 1998 года рождения двигался по улице Вокзальная магистраль со стороны проспекта Димитрова в сторону улицы Ленина. Напротив дома
Личность пострадавшего пока не установили. Его доставили в реанимацию.
Накануне вечером в Советском районе автомобиль Audi насмерть сбил пятилетнего ребенка, который ехал по дороге на самокате в сопровождении мамы. Вскоре стало известно, что водитель Audi купил машину год назад.