Водитель, сбивший насмерть 5-летнего мальчика в Академгородке, купил Audi Q7 год назад

Последствия жуткого ДТП в Академгородке попали на видео
Водитель, который вечером 8 июля насмерть сбил мальчика в Академгородке, купил свой автомобиль Audi Q7 год назад. Это следует из данных специализированных сервисов. За это время ему выписали четыре штрафа. Все — за превышение скорости.
Как рассказали очевидцы трагедии, мать с тремя детьми переходила улицу Терешковой по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Последствия жуткого ДТП попали в объектив одного из видеорегистраторов. Предупреждаем: слабонервным лучше смотреть без звука.
На видео видно, как водитель выходит из машины, затем слышны раздирающие крики матери. Женщина с коляской побежала к пострадавшему мальчику, за ней последовал еще один ребенок. Она достала сына из-под колес и отнесла на траву. Всё это время мать не переставала кричать. Самый взрослый из детей откатил коляску с проезжей части, а затем самокат. Женщина кричит, чтобы вызвали скорую.
Автор видео рассказал, что мать была с тремя детьми.
— Когда мы повернули за «Ауди», водитель уже выходил из машины. Через пару секунд с коляской прибежала мама. Она кричала и просила вызвать скорую. Достала ребенка из-под машины, положила на обочине. Было заметно, что водитель очень медленно поворачивал. Также видно, что мама далеко была. Но она была с тремя детьми. Водитель никуда не скрывался и не убегал. Жена говорит, что помнит только его испуганное лицо.
Другие очевидцы вспомнили, что происходило за секунды до трагедии:
— Сначала девушка на велосипеде (старший ребенок. — Прим. ред.) поехала через пешеходный переход, второй ребенок на самокате за ней следом рванул. «Ауди» уже двигалась в зоне «зебры». Мать шла с грудным ребенком позади. Мама сильно кричала, вытаскивала ребенка из-под машины.
Как ранее сообщили в полиции, за рулем был 56-летний житель Новосибирска.