Водитель, сбивший насмерть 5-летнего мальчика в Академгородке, купил Audi Q7 год назад

На видео видно, как водитель выходит из машины, затем слышны раздирающие крики матери. Женщина с коляской побежала к пострадавшему мальчику, за ней последовал еще один ребенок. Она достала сына из-под колес и отнесла на траву. Всё это время мать не переставала кричать. Самый взрослый из детей откатил коляску с проезжей части, а затем самокат. Женщина кричит, чтобы вызвали скорую.