Изучаем цепь роковых событий, из-за которых огромная Audi Q7 сбила насмерть 5-летнего мальчика на самокате

Сегодня разбираем резонансное ДТП в Академгородке, где внедорожник
ДТП произошло 8 июля в 15:40 на пересечении улицы Терешковой и проспектов Лаврентьева и Морского — Audi Q7 при правом повороте с Морского на Терешковой (двигаясь от Дома ученых) сбила ребенка на пешеходном переходе, обозначенном «зеброй» и знаком. Водитель, по сообщениям очевидцев, сначала остановился, пропустил других пешеходов, а потом поехал и задавил мальчика — есть запись с регистратора машины, которая ехала следом.
Из записи следует, что водитель не ехал без остановки, а именно остановился, а потом продолжил движение. По словам очевидцев, мальчик был в сопровождении матери с ребенком в коляске и старшей девочки. Девочку водитель как раз пропустил, а мальчика не увидел. Пользователи соцсетей утверждают, что мальчик не катился, а спустил самокат на «зебру», однако, по предварительным данным УГИБДД региона, он всё же катился.
На записи мы также видим, как на место подбегает мать с коляской — это происходит через 10 секунд с того момента, как водитель открывает дверь, наехав на ребенка. Это значит, что мать шла следом за детьми на отдалении в несколько метров, а не рядом. При средней скорости пешехода
Что же привело к такому роковому исходу, помимо того, что ребенок оказался на переходе без сопровождения взрослого? Мы изучили место аварии, поговорили со свидетелями и юристами. Вот этот переход: во-первых, при повороте с ярко освещенного проспекта водители попадают в тень, перепад яркости может влиять на обзор. Во-вторых, на переходе установлены ограждения, которые могли скрыть
— Там установили серые столбики ограждения направлений переходов. Мальчишка на быстрый взгляд был ниже одного метра, совсем маленький. Деревья — густые березы. И в зависимости от места, где на перекрестке остановился перед маневром водитель и где до аварии стоял мальчик, он мог его не видеть, — говорит свидетель.
А теперь посмотрим, что это за автомобиль
Особенностью автомобиля является выгнутая форма капота, высота которого по передней кромке превышает метр, а в максимальной точке может достигать
— Водитель стоял ближе к Терешковой, повернув, скорее всего, из-за капота просто не видел. По ощущениям мальчик был меньше колеса машины, куда уж капот. Это очень большая машина, — отмечает Никита Петров.
О манере езды водителя мы знаем немного, есть данные о четырех штрафах с 2020 года о превышении скорости на величину более 20, но не более 40 километров в час. Все штрафы на 500 рублей оплачены. Сколько было случаев превышения не под камеру фиксации — неведомо.
— Ситуация весьма неоднозначная. Конечно, всё это на пешеходном переходе произошло, и водитель является владельцем источника повышенной опасности и обязан все меры предпринять. Но, во-первых, очень маленький ребенок без присмотра фактически родителей находился. Второй момент — водитель двух пешеходов пропустил и двигался на очень низкой скорости. Будет назначена экспертиза, мог ли водитель реально видеть ребенка, есть же зона видимости, а есть мертвая зона. Второй вопрос: мог ли он избежать столкновения при указанных обстоятельствах? Столкновение могло произойти и по независящим от него обстоятельствам, — объясняет адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьева.