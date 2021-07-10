Изучаем цепь роковых событий, из-за которых огромная Audi Q7 сбила насмерть 5-летнего мальчика на самокате

Из записи следует, что водитель не ехал без остановки, а именно остановился, а потом продолжил движение. По словам очевидцев, мальчик был в сопровождении матери с ребенком в коляске и старшей девочки. Девочку водитель как раз пропустил, а мальчика не увидел. Пользователи соцсетей утверждают, что мальчик не катился, а спустил самокат на «зебру», однако, по предварительным данным УГИБДД региона, он всё же катился.



На записи мы также видим, как на место подбегает мать с коляской — это происходит через 10 секунд с того момента, как водитель открывает дверь, наехав на ребенка. Это значит, что мать шла следом за детьми на отдалении в несколько метров, а не рядом. При средней скорости пешехода 5 км/ч это может быть порядка 14 метров.