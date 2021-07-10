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Изучаем цепь роковых событий, из-за которых огромная Audi Q7 сбила насмерть 5-летнего мальчика на самокате

Разбираем обстоятельства резонансной аварии: конфигурация перекрестка, характеристики машины, скорость

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Автомобиль стоит на месте ДТП

Автомобиль стоит на месте ДТП

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Сегодня разбираем резонансное ДТП в Академгородке, где внедорожник Audi Q7 задавил насмерть 5-летнего мальчика на самокате. Мы поговорили со свидетелями и юристами, изучили место аварии и конфигурацию перекрестка, узнали технические характеристики автомобиля и выявили цепь роковых обстоятельств, которые вкупе и привели к ДТП.

ДТП произошло 8 июля в 15:40 на пересечении улицы Терешковой и проспектов Лаврентьева и Морского — Audi Q7 при правом повороте с Морского на Терешковой (двигаясь от Дома ученых) сбила ребенка на пешеходном переходе, обозначенном «зеброй» и знаком. Водитель, по сообщениям очевидцев, сначала остановился, пропустил других пешеходов, а потом поехал и задавил мальчика — есть запись с регистратора машины, которая ехала следом.

Из записи следует, что водитель не ехал без остановки, а именно остановился, а потом продолжил движение. По словам очевидцев, мальчик был в сопровождении матери с ребенком в коляске и старшей девочки. Девочку водитель как раз пропустил, а мальчика не увидел. Пользователи соцсетей утверждают, что мальчик не катился, а спустил самокат на «зебру», однако, по предварительным данным УГИБДД региона, он всё же катился.

На записи мы также видим, как на место подбегает мать с коляской — это происходит через 10 секунд с того момента, как водитель открывает дверь, наехав на ребенка. Это значит, что мать шла следом за детьми на отдалении в несколько метров, а не рядом. При средней скорости пешехода 5 км/ч это может быть порядка 14 метров.

Что же привело к такому роковому исходу, помимо того, что ребенок оказался на переходе без сопровождения взрослого? Мы изучили место аварии, поговорили со свидетелями и юристами. Вот этот переход: во-первых, при повороте с ярко освещенного проспекта водители попадают в тень, перепад яркости может влиять на обзор. Во-вторых, на переходе установлены ограждения, которые могли скрыть 5-летнего ребенка. Вот что нам рассказал очевидец, пользователь соцсети «ВКонтакте» Никита Петров.

Место наезда — правая часть «зебры»

Место наезда — правая часть «зебры»

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— Там установили серые столбики ограждения направлений переходов. Мальчишка на быстрый взгляд был ниже одного метра, совсем маленький. Деревья — густые березы. И в зависимости от места, где на перекрестке остановился перед маневром водитель и где до аварии стоял мальчик, он мог его не видеть, — говорит свидетель.

А теперь посмотрим, что это за автомобиль Audi Q7 2008 года выпуска. Это первое поколение модели, внедорожник огромных размеров: длина — 5086 мм, ширина — 1983 мм, высота — 1737 мм. Машина из-за своего возраста уже не слишком пафосная, стоят такие порядка 1–1,2 млн рублей. Управлял кроссовером 56-летний заместитель директора по развитию физматшколы (ФМШ) при НГУ Дмитрий Кожемякин.

Особенностью автомобиля является выгнутая форма капота, высота которого по передней кромке превышает метр, а в максимальной точке может достигать 1,3 метра в зависимости от резины и положения подвески. И водитель мог просто не видеть ребенка ростом менее метра, ступившего на «зебру». Вероятно, когда машина остановилась перед переходом, мальчика там еще не было, он подкатился позже, пока водитель пропускал других пешеходов.

— Водитель стоял ближе к Терешковой, повернув, скорее всего, из-за капота просто не видел. По ощущениям мальчик был меньше колеса машины, куда уж капот. Это очень большая машина, — отмечает Никита Петров.

О манере езды водителя мы знаем немного, есть данные о четырех штрафах с 2020 года о превышении скорости на величину более 20, но не более 40 километров в час. Все штрафы на 500 рублей оплачены. Сколько было случаев превышения не под камеру фиксации — неведомо.

— Ситуация весьма неоднозначная. Конечно, всё это на пешеходном переходе произошло, и водитель является владельцем источника повышенной опасности и обязан все меры предпринять. Но, во-первых, очень маленький ребенок без присмотра фактически родителей находился. Второй момент — водитель двух пешеходов пропустил и двигался на очень низкой скорости. Будет назначена экспертиза, мог ли водитель реально видеть ребенка, есть же зона видимости, а есть мертвая зона. Второй вопрос: мог ли он избежать столкновения при указанных обстоятельствах? Столкновение могло произойти и по независящим от него обстоятельствам, — объясняет адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьева.

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