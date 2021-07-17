В реанимации умер парень, которого сбила женщина на Land Rover в центре Новосибирска

Сбитый на самокате новосибирец умер спустя неделю, не приходя в сознание
Утром в эту субботу, 17 июля, в реанимации скончался 20-летний Кирилл Калинин, которого неделю назад сбил Land Rover. Об этом корреспонденту НГС сообщила его мама.
— Дело не возбуждено, материалы до сих пор в ГИБДД. Вчера была там, сказали, что как только будет справка о состоянии здоровья, только тогда они будут принимать решение в зависимости от тяжести состояния здоровья.
Авария произошла в 2 часа ночи на Вокзальной магистрали в центре Новосибирска. Кирилл передвигался на самокате, когда в него на огромной скорости влетел белый джип.
— В районе ЦУМа слышались звуки гоняющих машин, слышен был сильный разгон. Из KFC вышел молодой человек и взял напрокат самокат, который там у входа стоял. Услышала, как разгоняется машина, а потом звук тормозов. Поворачиваюсь и вижу, как парня на полной скорости сбивают, он высоко подлетает и падает на другую сторону дороги. Машина останавливается. Выходят три девушки. Две празднично одетые и накрашенные, одна была просто в толстовке. Они не казались пьяными. Полиция приехала минуты через три. Парень признаков жизни совершенно не подавал, но пульс у него был. Скорую ждали 12 минут, реанимация приехала, — рассказала свидетельница ДТП.
По словам очевидцев, когда приехала полиция, у пострадавшего начались судороги. Он ничего не говорил, на голове была рана, а из носа шла кровь.
Парня увезли в больницу как неизвестного, но уже днем нашлась его мама. Ею оказалась оператор поискового отряда «Лиза Алерт» Юлия Калинина.
Летом мама Кирилла жила на даче, а сам он — дома в городе, но они были постоянно на связи, созванивались и переписывались. Когда сын в течение суток не вышел на связь, Юлия Калинина обратилась в полицию.
— У нас такого никогда не было. Всегда были на связи. В полиции мне сообщили, что такая произошла авария почти прямо напротив дома и что Кирилл находится в тяжелом состоянии в реанимации, кома, — рассказывала ранее мама Кирилла.
Как ранее сообщали в ГИБДД, за рулем автомобиля Range Rover была 23-летняя женщина-водитель.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Кирилла Калинина.
8 июля в Советском районе Новосибирска на улице Терешковой автомобиль Audi Q7 на светофоре насмерть сбил пятилетнего мальчика на самокате. За рулем Audi Q7 оказался 56-летний заместитель директора по развитию физматшколы (ФМШ) при НГУ Дмитрий Кожемякин.