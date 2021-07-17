В реанимации умер парень, которого сбила женщина на Land Rover в центре Новосибирска

— У нас такого никогда не было. Всегда были на связи. В полиции мне сообщили, что такая произошла авария почти прямо напротив дома и что Кирилл находится в тяжелом состоянии в реанимации, кома, — рассказывала ранее мама Кирилла.



Как ранее сообщали в ГИБДД, за рулем автомобиля Range Rover была 23-летняя женщина-водитель.



Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Кирилла Калинина.



8 июля в Советском районе Новосибирска на улице Терешковой автомобиль Audi Q7 на светофоре насмерть сбил пятилетнего мальчика на самокате. За рулем Audi Q7 оказался 56-летний заместитель директора по развитию физматшколы (ФМШ) при НГУ Дмитрий Кожемякин.

