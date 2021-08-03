На Немировича-Данченко столкнулись «Газель» и «Тойота» — есть пострадавшие

Ночью 3 августа в Новосибирске на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко произошло серьезное ДТП.
Первое сообщение об аварии поступило на пульт оперативного дежурного службы 112 в 33 минуты после полуночи:
— Сообщили, что на Немировича-Данченко, 106 ДТП с пострадавшими. Столкнулись автомобили «Тойота» и «Газель». Пострадали три человека в «Тойоте».
Последствия аварии сняли очевидцы. На записи видно, что легковой автомобиль получил сильные повреждения. На месте работают сотрудники полиции и скорая помощь.
В воскресный полдень, 1 августа, в центре Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадали пятеро. В их числе оказались двое детей.