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На Немировича-Данченко столкнулись «Газель» и «Тойота» — есть пострадавшие

На месте работают скорая и полиция

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Авария произошла после полуночи

Авария произошла после полуночи

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Ночью 3 августа в Новосибирске на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко произошло серьезное ДТП.

Первое сообщение об аварии поступило на пульт оперативного дежурного службы 112 в 33 минуты после полуночи:

— Сообщили, что на Немировича-Данченко, 106 ДТП с пострадавшими. Столкнулись автомобили «Тойота» и «Газель». Пострадали три человека в «Тойоте».

Последствия аварии сняли очевидцы. На записи видно, что легковой автомобиль получил сильные повреждения. На месте работают сотрудники полиции и скорая помощь.

В воскресный полдень, 1 августа, в центре Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадали пятеро. В их числе оказались двое детей.

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