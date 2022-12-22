Дети ехали на неофициальные соревнования: что известно о новосибирском ДТП, которым уже заинтересовался Бастрыкин

Под контроль ситуацию взял губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он сообщил, что переломов у пострадавших нет.

Вечером 18 декабря в Новосибирске также произошло ДТП с участием автобуса. Общественный транспорт столкнулся с автомобилем Ford Focus в Кировском районе.

