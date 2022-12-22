Дети ехали на неофициальные соревнования: что известно о новосибирском ДТП, которым уже заинтересовался Бастрыкин

Дети, которые сегодня пострадали в ДТП в Искитимском районе Новосибирской области, ехали на соревнование по плаванию в Барнаул.
Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе Министерства спорта Новосибирской области, это не официальные соревнования, а инициатива тренера и родителей. По информации уполномоченной по правам ребенка в НСО Надежды Болтенко, дети ехали из Оби.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту ДТП, которое произошло в Новосибирской области.
— Следственными органами СК России по Новосибирской области по информации СМИ организовано проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали несовершеннолетние дети. Председатель СК России поручил
ДТП произошло сегодня, 22 декабря, утром. Как ранее сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области,
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, два ребенка находятся в стационаре.
— Один с легкими травмами, второй — с травмами средней степени тяжести. Еще троим детям, которых обследовали медики, госпитализация не потребовалась, их уже забрали родители. Кроме того, в ДТП пострадала женщина, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Под контроль ситуацию взял губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он сообщил, что переломов у пострадавших нет.
Вечером 18 декабря в Новосибирске также произошло ДТП с участием автобуса. Общественный транспорт столкнулся с автомобилем Ford Focus в Кировском районе.