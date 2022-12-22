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Тема дняЧто известно о ДТП с детьми и автобусом
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Дети ехали на неофициальные соревнования: что известно о новосибирском ДТП, которым уже заинтересовался Бастрыкин

Двое юных спортсменов находятся в стационаре

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Автобус от удара вылетел в кювет

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Дети, которые сегодня пострадали в ДТП в Искитимском районе Новосибирской области, ехали на соревнование по плаванию в Барнаул.

Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе Министерства спорта Новосибирской области, это не официальные соревнования, а инициатива тренера и родителей. По информации уполномоченной по правам ребенка в НСО Надежды Болтенко, дети ехали из Оби.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту ДТП, которое произошло в Новосибирской области.

— Следственными органами СК России по Новосибирской области по информации СМИ организовано проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали несовершеннолетние дети. Председатель СК России поручил и. о. руководителя регионального следственного управления Зарипову В. Б. доложить о промежуточных результатах доследственной проверки и установленных обстоятельствах произошедшего, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

ДТП произошло сегодня, 22 декабря, утром. Как ранее сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, 50-летний водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем КАМАЗ, и автобус съехал в кювет. В автобусе находились 36 пассажиров, 27 из которых дети в возрасте 10–11 лет.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, два ребенка находятся в стационаре.

— Один с легкими травмами, второй — с травмами средней степени тяжести. Еще троим детям, которых обследовали медики, госпитализация не потребовалась, их уже забрали родители. Кроме того, в ДТП пострадала женщина, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Под контроль ситуацию взял губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он сообщил, что переломов у пострадавших нет.

Вечером 18 декабря в Новосибирске также произошло ДТП с участием автобуса. Общественный транспорт столкнулся с автомобилем Ford Focus в Кировском районе.

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