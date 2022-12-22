«Помощь потребовалась пятерым детям»: губернатор — о ДТП с автобусом в Искитимском районе

Одного ребенка госпитализировали после ДТП с автобусом, которое произошло сегодня, 22 декабря, утром. В рейсовом автобусе Толмачево — Барнаул находилось 36 пассажиров, из которых 27 дети. Как сообщил губернатор области Андрей Травников у себя в телеграм-канале, медицинская помощь потребовалась пятерым детям.