«Помощь потребовалась пятерым детям»: губернатор — о ДТП с автобусом в Искитимском районе

Одного ребенка госпитализировали после ДТП с автобусом, которое произошло сегодня, 22 декабря, утром. В рейсовом автобусе Толмачево — Барнаул находилось 36 пассажиров, из которых 27 дети. Как сообщил губернатор области Андрей Травников у себя в телеграм-канале, медицинская помощь потребовалась пятерым детям.
— Позвонил министру здравоохранения региона Константину Хальзову, узнал о состоянии ребятишек. На данный момент медицинская помощь потребовалась пятерым детям. Одному из них назначена госпитализация. По предварительной информации, травмы — легкой и средней степени тяжести. Дети находятся под наблюдением опытных врачей, — сообщил губернатор области.
Как добавил Андрей Травников, расследование причин аварии находится под его личным контролем.
Следователи Новосибирской области после сообщения в СМИ о ДТП начали доследственную проверку. Как уточнили в пресс-службе СКР, в средствах массовой информации появилась информация о ненадлежащем оказании услуг водителем рейсового автобуса. Следователи проверят действия водителя.
Как ранее сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области,
Вечером 18 декабря в Новосибирске также произошло ДТП с участием автобуса. Общественный транспорт столкнулся с автомобилем Ford Focus в Кировском районе.