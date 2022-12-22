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«Помощь потребовалась пятерым детям»: губернатор — о ДТП с автобусом в Искитимском районе

Следователи начали проверку по факту

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ДТП произошло сегодня утром

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Одного ребенка госпитализировали после ДТП с автобусом, которое произошло сегодня, 22 декабря, утром. В рейсовом автобусе Толмачево — Барнаул находилось 36 пассажиров, из которых 27 дети. Как сообщил губернатор области Андрей Травников у себя в телеграм-канале, медицинская помощь потребовалась пятерым детям.

— Позвонил министру здравоохранения региона Константину Хальзову, узнал о состоянии ребятишек. На данный момент медицинская помощь потребовалась пятерым детям. Одному из них назначена госпитализация. По предварительной информации, травмы — легкой и средней степени тяжести. Дети находятся под наблюдением опытных врачей, — сообщил губернатор области.

Как добавил Андрей Травников, расследование причин аварии находится под его личным контролем.

Следователи Новосибирской области после сообщения в СМИ о ДТП начали доследственную проверку. Как уточнили в пресс-службе СКР, в средствах массовой информации появилась информация о ненадлежащем оказании услуг водителем рейсового автобуса. Следователи проверят действия водителя.

Как ранее сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, 50-летний водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем КАМАЗ.

Вечером 18 декабря в Новосибирске также произошло ДТП с участием автобуса. Общественный транспорт столкнулся с автомобилем Ford Focus в Кировском районе.

Обновлено. В пресс-службе прокуратуры по НСО сообщили, что Искитимская межрайонная прокуратура начала проверку по факту ДТП.

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