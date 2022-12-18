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Тема дняАвтобус столкнулся с седаном в Новосибирске
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Седан столкнулся с автобусом в Новосибирске — видео с места ДТП

На месте аварии работают сотрудники МЧС и ДПС

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Инцидент произошел в Кировском районе Новосибирска

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Вечером 18 декабря в Новосибирске произошло ДТП с участием автобуса. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», общественный транспорт столкнулся с автомобилем Ford Focus в Кировском районе города. По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавший.

— На Винаповском мосту автобус НЕФАЗ № 57 столкнулся с седаном Ford Focus, — указано в сообщении. — Госпитализирована пассажирка автомобиля Ford.

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На месте ДТП работают сотрудники МЧС и экипаж ДПС

Видео: «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Отмечается, что на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники МЧС и экипаж ДПС.

Заторы на месте ДТП не наблюдаются

Заторы на месте ДТП не наблюдаются

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Данные об аварии также опубликованы в 2ГИС. Заторы на месте происшествия не наблюдаются.

НГС обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции и ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новостного материала в ведомствах не ответили на запрос.

17 декабря в Новосибирске автомобиль Hyundai врезался в трамвай, который стоял на остановке. Водитель скрылся после ДТП.

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