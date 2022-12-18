Седан столкнулся с автобусом в Новосибирске — видео с места ДТП

Вечером 18 декабря в Новосибирске произошло ДТП с участием автобуса. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», общественный транспорт столкнулся с автомобилем Ford Focus в Кировском районе города. По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавший.
— На Винаповском мосту автобус НЕФАЗ № 57 столкнулся с седаном Ford Focus, — указано в сообщении. — Госпитализирована пассажирка автомобиля Ford.
Отмечается, что на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники МЧС и экипаж ДПС.
Данные об аварии также опубликованы в 2ГИС. Заторы на месте происшествия не наблюдаются.
НГС обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции и ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новостного материала в ведомствах не ответили на запрос.
17 декабря в Новосибирске автомобиль Hyundai врезался в трамвай, который стоял на остановке. Водитель скрылся после ДТП.