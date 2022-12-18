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«Выехал на трамвайные пути»: водитель сбежал с места ДТП после столкновения с трамваем в Новосибирске

Нyundai врезался в трамвай, который стоял на остановке

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Полиция ищет водителя

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В Новосибирске водитель скрылся после ДТП с трамваем, которое произошло 17 декабря в 22:00 в Заельцовском районе. Как сообщили в МВД по Новосибирской области, в аварии пострадал пассажир автомобиля Нyundai, личность водителя пока не установлена.

— Неустановленный водитель двигался по улице Дуси Ковальчук, со стороны площади Калинина, в сторону улицы Залесского, и в пути следования напротив дома № 378а по улице Дуси Ковальчук выехал на трамвайные пути (въезд запрещен) и совершил наезд на транспортное средство — трамвай, который стоял на остановке общественного транспорта «Университет путей сообщения», — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, пострадавших в трамвае нет, за медицинской помощью никто не обращался. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность водителя, который покинул место ДТП.

Вечером 17 декабря на этой же Дуси Ковальчук лимузин марки Hummer врезался в троллейбус.

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