«Выехал на трамвайные пути»: водитель сбежал с места ДТП после столкновения с трамваем в Новосибирске

В Новосибирске водитель скрылся после ДТП с трамваем, которое произошло
— Неустановленный водитель двигался по улице Дуси Ковальчук, со стороны площади Калинина, в сторону улицы Залесского, и в пути следования напротив дома
По предварительной информации, пострадавших в трамвае нет, за медицинской помощью никто не обращался. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность водителя, который покинул место ДТП.
Вечером 17 декабря на этой же Дуси Ковальчук лимузин марки Hummer врезался в троллейбус.