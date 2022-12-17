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Тема дняОпасный мост, где заживо сварился новосибирец
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Лимузин и троллейбус не поделили дорогу на Дуси Ковальчук — фото с места аварии

Из-за аварии на дороге образовалась пробка

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По словам очевидцев, водитель лимузина долго не мог выйти из машины из-за помятой двери

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Вечером, 17 декабря, в Заельцовском районе Новосибирска лимузин марки Hummer врезался в троллейбус. Как рассказали очевидцы, ДТП произошло на улице Дуси Ковальчук.

— Водитель лимузина долгое время не мог выйти из автомобиля из-за перекореженной двери. У лимузина из-под капота шел дым. В сторону Плановой образовывается пробка, — написали очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Читатели НГС отметили, что на месте аварии работала скорая и экипаж ДПС. Информация о пострадавших уточняется.

Журналист НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием, на момент публикации ответ из инспекции не поступил.

Ранее под Новосибирском поезд столкнулся с грузовиком. В ДТП пострадала пассажирка авто.

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ДТПЛимузинНовосибирскТроллейбус
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