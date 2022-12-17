Лимузин и троллейбус не поделили дорогу на Дуси Ковальчук — фото с места аварии

Вечером, 17 декабря, в Заельцовском районе Новосибирска лимузин марки Hummer врезался в троллейбус. Как рассказали очевидцы, ДТП произошло на улице Дуси Ковальчук.
— Водитель лимузина долгое время не мог выйти из автомобиля из-за перекореженной двери. У лимузина из-под капота шел дым. В сторону Плановой образовывается пробка, — написали очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Читатели НГС отметили, что на месте аварии работала скорая и экипаж ДПС. Информация о пострадавших уточняется.
Журналист НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием, на момент публикации ответ из инспекции не поступил.
Ранее под Новосибирском поезд столкнулся с грузовиком. В ДТП пострадала пассажирка авто.