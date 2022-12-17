Пострадала женщина: стали известны подробности столкновения поезда и грузовика под Новосибирском

При столкновении грузовика с поездом в Мичуринском сельсовете пострадала
Напомним, инцидент произошел днем 17 декабря на перегоне между железнодорожными станциями Чемской и Гидроузел.
— 42-летний водитель автомобиля Howo двигался по полевой дороге в сторону поселка Мичуринский, в пути следования выехал на технологический железнодорожный путь, где совершил столкновение с тепловозом, который двигался без вагонов. В результате ДТП пострадала пассажирка грузового автомобиля, она госпитализирована, — пояснили в ведомстве.
Водитель грузового автомобиля и
В конце ноября на перегоне Краснозерское — Хабары в Краснозерском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Там столкнулся КАМАЗ с поездом.