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Пострадала женщина: стали известны подробности столкновения поезда и грузовика под Новосибирском

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Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия

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При столкновении грузовика с поездом в Мичуринском сельсовете пострадала 40-летняя пассажирка авто. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Напомним, инцидент произошел днем 17 декабря на перегоне между железнодорожными станциями Чемской и Гидроузел.

— 42-летний водитель автомобиля Howo двигался по полевой дороге в сторону поселка Мичуринский, в пути следования выехал на технологический железнодорожный путь, где совершил столкновение с тепловозом, который двигался без вагонов. В результате ДТП пострадала пассажирка грузового автомобиля, она госпитализирована, — пояснили в ведомстве.

Водитель грузового автомобиля и 51-летний машинист тепловоза прошли тестирование на опьянение, оба оказались в трезвом состоянии. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В конце ноября на перегоне Краснозерское — Хабары в Краснозерском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Там столкнулся КАМАЗ с поездом.

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