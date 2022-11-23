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Тема дня5 кадров со смертельного ДТП на переезде
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Появились фото с места смертельной аварии с КАМАЗом и поездами: 5 кадров с новосибирского переезда

Транспортная прокуратура и Следственный комитет начали проверку

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Водитель КАМАЗа с прицепом выехал на пути на запрещающий сигнал светофора

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Появились снимки с места смертельного ДТП на перегоне Краснозерское — Хабары в Краснозерском районе Новосибирской области — там 23 ноября КАМАЗ столкнулся с поездом.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля, после случившегося транспортная прокуратура и Восточное межрегиональное МСУТ СК России проводят проверки.

Водитель грузовика погиб на месте происшествия

Водитель грузовика погиб на месте происшествия

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От удара прицеп автомобиля был отброшен на соседний путь под еще один проходящий грузовой поезд

От удара прицеп автомобиля был отброшен на соседний путь под еще один проходящий грузовой поезд

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В результате аварии повреждена железнодорожная инфраструктура, также локомотив встречного товарняка сошел с рельсов

В результате аварии повреждена железнодорожная инфраструктура, также локомотив встречного товарняка сошел с рельсов

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Как сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России, на данный момент проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось

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Сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры также проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— Барнаульской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, — отметили в пресс-службе.

В начале ноября электропоезд насмерть сбил неизвестного мужчину, он сидел на железнодорожных путях.

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