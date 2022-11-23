Появились фото с места смертельной аварии с КАМАЗом и поездами: 5 кадров с новосибирского переезда

Появились снимки с места смертельного ДТП на перегоне Краснозерское — Хабары в Краснозерском районе Новосибирской области — там 23 ноября КАМАЗ столкнулся с поездом.
В результате ДТП погиб водитель автомобиля, после случившегося транспортная прокуратура и Восточное межрегиональное МСУТ СК России проводят проверки.
Как сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России, на данный момент проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры также проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
— Барнаульской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, — отметили в пресс-службе.
В начале ноября электропоезд насмерть сбил неизвестного мужчину, он сидел на железнодорожных путях.