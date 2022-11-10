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«Сидел на железнодорожных путях»: поезд насмерть сбил неизвестного мужчину на станции Новосибирк-Западный

Мужчина был пьян

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Мужчина сидел на путях

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Вечером 9 ноября элетропоезд насмерть сбил мужчину. Как сообщили следователи, инцидент произошел на 3328-м км пикета № 7 станции Новосибирск-Западный.

— Мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сидел на железнодорожных путях. Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте, — рассказали в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

Новосибирские следователи начали доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В МВД на транспорте сообщили, что полицейские устанавливают личность погибшего.

Его приметы: на вид 55–60 лет, худощавого телосложения, рост 165–175 сантиметров, среднего роста, одет по сезону, куртка черного цвета, рубашка синего цвета в клетку, ботинки черного цвета.

В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил 59-летнего мужчину. Инцидент произошел в районе станции Линево.

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