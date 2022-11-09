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«Шел вдоль путей»: грузовой поезд насмерть сбил 59-летнего мужчину под Новосибирском

В обстоятельствах будут разбираться следователи

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Инцидент произошел в районе станции Линево

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В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил 59-летнего мужчину. Инцидент произошел в районе станции Линево.

Как выяснили транспортные полицейские, пострадавшим стал житель области. Он нарушил правила безопасности и шел вдоль железнодорожных путей в «опасной близости от приближающегося поезда».

— Машинист локомотива подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте, — сообщили в МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Собранные транспортными полицейскими материалы направят в Следственный комитет на транспорте для проверки.

— Переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров, — напомнили в ведомстве. Там также напомнили, что находиться рядом с железнодорожными путями в пьяном виде опасно.

1 ноября около станции Обь поезд сбил 14-летнюю девочку. Она скончалась на месте.

РЖДБезопасностьЖелезная дорогаМВД на транспорте
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