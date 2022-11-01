Поезд насмерть сбил
14-летнюю девочку под Новосибирском 1 ноября
На месте работает следственно-оперативная группа
1 ноября на железной дороге в Новосибирской области ребенок попал под электропоезд. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, несовершеннолетняя скончалась.
Инцидент произошел сегодня около 17:45 вблизи станции Обь. По данным источников НГС, погибшей является
— Предварительно установлено, что вблизи железнодорожной станции Обь Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области произошло смертельное травмирование несовершеннолетнего ребенка проходящим электропоездом, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту смертельного травмирования ребенка Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения федерального законодательства.
В рамках проверки сотрудники надзорного ведомства установят обстоятельства и причины несчастного случая, указано в сообщении.
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