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Поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку под Новосибирском 1 ноября

На месте работает следственно-оперативная группа

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Инцидент произошел 1 ноября

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1 ноября на железной дороге в Новосибирской области ребенок попал под электропоезд. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, несовершеннолетняя скончалась.

Инцидент произошел сегодня около 17:45 вблизи станции Обь. По данным источников НГС, погибшей является 14-летняя девочка.

— Предварительно установлено, что вблизи железнодорожной станции Обь Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области произошло смертельное травмирование несовершеннолетнего ребенка проходящим электропоездом, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту смертельного травмирования ребенка Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения федерального законодательства.

В рамках проверки сотрудники надзорного ведомства установят обстоятельства и причины несчастного случая, указано в сообщении.

В марте на остановочной платформе Шагаловский в Коченевском районе поезд насмерть сбил 49-летнего мужчину. Перед столкновением машинист применял звуковой сигнал и экстренное торможение.

ОбьСмертьТранспортная прокуратураЭлектропоезд
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