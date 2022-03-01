1 марта вторник
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 5/10
usd 93.56
eur 104.48
Тема дняСбербанк будет выдавать жильё под 18,6% годовых
Все новости
Все новости

Электропоезд сбил насмерть 49-летнего мужчину под Новосибирском

Перед столкновением машинист применял экстренное торможение

1 131
2Обсудить

Поделиться

Инцидент произошел 28 февраля

Инцидент произошел 28 февраля

Поделиться

Под Новосибирском 28 февраля поезд насмерть сбил 49-летнего мужчину на остановочной платформе «Шагаловский» в Коченевском районе. Машинист электропоезда перед столкновением применял звуковой сигнал и экстренное торможение.

— Накануне вечером в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение о травмировании мужчины на остановочной платформе «Шагаловский». Однако столкновения избежать не удалось. Погибшим оказался 49-летний местный житель. Рядом с мужчиной находился пакет с алкогольными напитками. По предварительным данным, в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Сотрудники полиции напомнили, что переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров.

В Новосибирске у остановочной платформы «Камышенская» на Большевистской электричка сбила 60-летнего мужчину. Инцидент произошел 3 февраля вечером.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

МВДпоездэлектричка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter