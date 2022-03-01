Электропоезд сбил насмерть 49-летнего мужчину под Новосибирском

Под Новосибирском 28 февраля поезд насмерть сбил 49-летнего мужчину на остановочной платформе «Шагаловский» в Коченевском районе. Машинист электропоезда перед столкновением применял звуковой сигнал и экстренное торможение.

— Накануне вечером в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение о травмировании мужчины на остановочной платформе «Шагаловский». Однако столкновения избежать не удалось. Погибшим оказался 49-летний местный житель. Рядом с мужчиной находился пакет с алкогольными напитками. По предварительным данным, в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.