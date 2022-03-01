Электропоезд сбил насмерть 49-летнего мужчину под Новосибирском

Под Новосибирском 28 февраля поезд насмерть сбил
— Накануне вечером в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение о травмировании мужчины на остановочной платформе «Шагаловский». Однако столкновения избежать не удалось. Погибшим оказался
Сотрудники полиции напомнили, что переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров.
В Новосибирске у остановочной платформы «Камышенская» на Большевистской электричка сбила