«Бежал по настилу, поскользнулся и упал»: поезд сбил пешехода на Большевистской

Пострадавшего с различными травмами оперативно доставили в больницу. Сейчас проводится проверка инцидента.

Вечером 18 января поезд сбил подростка на железнодорожных путях в районе станции «Речной вокзал» в Новосибирске. Мальчика перенесли в здание, а затем увезли на скорой. Очевидцы посчитали, что пострадавший остался без части ноги, но, по официальным данным, у подростка раздробление.