«Бежал по настилу, поскользнулся и упал»: поезд сбил пешехода на Большевистской

В Новосибирске у остановочной платформы «Камышенская» на Большевистской электричка сбила 60-летнего мужчину. Инцидент произошел вчера,
— Он переходил через железнодорожные пути по деревянному настилу. Машинист электропоезда для избежания столкновения подал звуковой сигнал. Услышав его, мужчина ускорил движение, однако поскользнулся и упал. Машинист применил экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, однако столкновения избежать не удалось, — рассказали в пресс-службе управления МВД на транспорте по СФО.
Пострадавшего с различными травмами оперативно доставили в больницу. Сейчас проводится проверка инцидента.
Вечером 18 января поезд сбил подростка на железнодорожных путях в районе станции «Речной вокзал» в Новосибирске. Мальчика перенесли в здание, а затем увезли на скорой. Очевидцы посчитали, что пострадавший остался без части ноги, но, по официальным данным, у подростка раздробление.