4 февраля пятница
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 3/10
usd 76.65
eur 86.56
Тема дня«Звездец происходит». Репортаж из поликлиник
Все новости
Все новости

«Бежал по настилу, поскользнулся и упал»: поезд сбил пешехода на Большевистской

Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу

1 349
3Обсудить

Поделиться

Поезд не успел затормозить и ударил мужчину

Поезд не успел затормозить и ударил мужчину

Поделиться

В Новосибирске у остановочной платформы «Камышенская» на Большевистской электричка сбила 60-летнего мужчину. Инцидент произошел вчера, 3 февраля, вечером.

— Он переходил через железнодорожные пути по деревянному настилу. Машинист электропоезда для избежания столкновения подал звуковой сигнал. Услышав его, мужчина ускорил движение, однако поскользнулся и упал. Машинист применил экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, однако столкновения избежать не удалось, — рассказали в пресс-службе управления МВД на транспорте по СФО.

Пострадавшего с различными травмами оперативно доставили в больницу. Сейчас проводится проверка инцидента.

Вечером 18 января поезд сбил подростка на железнодорожных путях в районе станции «Речной вокзал» в Новосибирске. Мальчика перенесли в здание, а затем увезли на скорой. Очевидцы посчитали, что пострадавший остался без части ноги, но, по официальным данным, у подростка раздробление.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

сбил поездсбила электричка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter