Поезд сбил 15-летнего школьника у «Речного вокзала» — мальчику раздробило ногу

— В ходе доследственной проверки правовая оценка будет дана действиям пострадавшего, его родителям, которые обязаны осуществлять надзор за несовершеннолетним, а также действиям локомотивной бригады поезда и должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры, — сообщает пресс-служба восточного МСУТ СК России.

На прошлой неделе поезд насмерть сбил 71-летнего мужчину в Новосибирской области. Он перебегал пути в Татарском районе. Машинист сигналил и пытался затормозить, но это не помогло.