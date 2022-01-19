Поезд сбил 15-летнего школьника у «Речного вокзала» — мальчику раздробило ногу

Вечером, 18 января, поезд сбил подростка на железнодорожных путях в районе станции Речной вокзал в Новосибирске. Мальчика перенесли в здание, а затем увезли на скорой. Очевидцы посчитали, что пострадавший остался без части ноги, но, по официальным данным, у подростка раздробление.
— Все произошло между станциями Центр и Речной вокзал в районе 19:00. Человеку оторвало ногу по щиколотку, возможно, что-то еще. Его занесли работники железной дороги в тамбур. Была видна оторванная стопа, он лежал без признаков сознания. Сотрудники оперативно вызвали скорую. И уже после Речного его вынесли к подъехавшей скорой, — рассказала читательница НГС.
Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России на транспорте по Новосибирской области. Сообщается, что пострадавшему 15 лет. Машинист электропоезда увидел пешехода на путях, применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.
Главный врач городской станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич рассказал НГС, что пострадавшего отвезли в больницу
— Пострадавшего, 15-летнего подростка, доставили в одну из городских больниц города Новосибирска, где медики зафиксировали у него многочисленные травмы. В настоящее время сотрудники транспортной полиции и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте уточнили, что у мальчика раздроблена правая голень, также он получил переломы лодыжек, травмы позвоночника, живота и головы.
— В ходе доследственной проверки правовая оценка будет дана действиям пострадавшего, его родителям, которые обязаны осуществлять надзор за несовершеннолетним, а также действиям локомотивной бригады поезда и должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры, — сообщает пресс-служба восточного МСУТ СК России.
На прошлой неделе поезд насмерть сбил 71-летнего мужчину в Новосибирской области. Он перебегал пути в Татарском районе. Машинист сигналил и пытался затормозить, но это не помогло.