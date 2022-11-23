На новосибирском переезде столкнулись КАМАЗ и поезд: локомотив сошел с рельсов, один человек погиб

Утром 23 ноября на перегоне Краснозерское — Хабары в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
— Водитель автомобиля КАМАЗ с прицепом выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом, — рассказали в ведомстве, — машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
От удара прицеп автомобиля был отброшен на соседний путь под еще один проходящий грузовой поезд. В результате ЧП водитель КАМАЗа погиб на месте происшествия, локомотив встречного товарняка сошел с рельсов.
Сейчас железнодорожники работают на месте ЧП, устраняя последствия аварии. К месту направлены восстановительные поезда с соседних станций. По данным ОАО РЖД, ожидается задержка грузопассажирского поезда
Ранее НГС писал о сходе вагонов поезда на перегоне Убинская — Каргат. Грузовой поезд шел порожним.