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На новосибирском переезде столкнулись КАМАЗ и поезд: локомотив сошел с рельсов, один человек погиб

От удара грузовик отбросило на соседний путь, где шел еще один поезд

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Грузовик отбросило на соседний путь

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Утром 23 ноября на перегоне Краснозерское — Хабары в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

— Водитель автомобиля КАМАЗ с прицепом выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом, — рассказали в ведомстве, — машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

От удара прицеп автомобиля был отброшен на соседний путь под еще один проходящий грузовой поезд. В результате ЧП водитель КАМАЗа погиб на месте происшествия, локомотив встречного товарняка сошел с рельсов.

Сейчас железнодорожники работают на месте ЧП, устраняя последствия аварии. К месту направлены восстановительные поезда с соседних станций. По данным ОАО РЖД, ожидается задержка грузопассажирского поезда № 961 сообщением Камень-на-Оби — Карасук.

Ранее НГС писал о сходе вагонов поезда на перегоне Убинская — Каргат. Грузовой поезд шел порожним.

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